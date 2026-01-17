Rönnäng utklassade Hovås – seger med 9–1

Rönnäng segrade – 9–1 mot Hovås

Femte förlusten i följd för Hovås

Rönnäng nu sjätte, Hovås på åttonde plats

Rönnäng spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hovås i U20 Div 1 A syd vår herr med hela 9–1 (1–1, 3–0, 5–0).

Det betyder att Rönnäng äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Hisingen nästa för Rönnäng

Lucas Flyckt 2, John Hermansgård 2, Elis Ivarsson 2, Karl Ivarsson, Joel Johansson-Dalberg och Elliot Nilsson gjorde mål för Rönnäng och David Düring för Hovås.

Rönnäng ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Hovås ligger sist, på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Rönnängs IK vunnit.

Onsdag 21 januari 19.30 spelar Rönnäng hemma mot Hisingen. Hovås möter Hisingen hemma i Askims Ishall lördag 24 januari 14.30.