Pontus Netterberg i form när Borås vann mot Kungälv

Borås-seger med 6–3 mot Kungälv

Borås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Pontus Netterberg gjorde två mål för Borås

Hemmalaget Borås tog hem de tre poängen efter seger mot Kungälv i hockeyettan södra. 6–3 (2–2, 2–1, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo:

– Vi får en kanon start och har en två måls ledning efter fem minuter men lyckas inte försvara oss tillräckligt bra utan vi går till periodvila med 2–2. I andra perioden tar Borås kommandot och rycker ifrån med två puckar men vi lyckas sätta en i slutet så inför tredje är vi med i matchen igen. I tredje så tappar vi lite av vårt försvarsspel samtidigt som perioden blir sönderryckt av utvisningar och Borås går ifrån till 6–3. Men vi får ladda om för en viktig helg i Stockholm där vi skall ha sex poäng med oss hem.

Segern var Borås åttonde på de senaste tio matcherna.

Simon Ericsson bakom Borås avgörande

Kungälv tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Borås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Philip Bertilsson och Pontus Netterberg.

Borås startade också andra perioden bäst. Laget gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Anton Davidsson och Simon Ericsson innan Kungälv svarade och gjorde 4–3 genom Alfred Persson.

6.31 in i tredje perioden slog Alex Bryngelsson till och ökade ledningen.

Efter 9.32 slog Pontus Netterberg till på nytt på pass av Oliver Olsson och Anton Davidsson och ökade ledningen för Borås. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

I tabellen innebär det här att Borås nu ligger på femte plats i tabellen. Kungälv är på 13:e plats. Ett tapp för Borås som låg på första plats så sent som den 13 november.

När lagen möttes senast vann Borås HC med 3–0.

I nästa omgång har Borås Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen, fredag 5 december 19.00. Kungälv spelar borta mot Järfälla lördag 6 december 16.00.

Borås–Kungälv 6–3 (2–2, 2–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (3.57) Oliver Gabay (Melker Öberg, William Jacobson), 0–2 (5.20) Eric Österman (Alexander Olsén, Linus Jonasson), 1–2 (13.11) Philip Bertilsson (William Svensson, Philip Svensson), 2–2 (18.07) Pontus Netterberg (Christian Lindberg, Oliver Olsson).

Andra perioden: 3–2 (25.56) Anton Davidsson (Christian Lindberg), 4–2 (34.36) Simon Ericsson (Oscar Pantzare), 4–3 (36.19) Alfred Persson (Max Österman, Hampus Roos).

Tredje perioden: 5–3 (46.31) Alex Bryngelsson, 6–3 (49.32) Pontus Netterberg (Oliver Olsson, Anton Davidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-0-2

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Borås: HC Vita Hästen, borta, 5 december

Kungälv: Järfälla HC, borta, 6 december