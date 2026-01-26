Pittsburghs fina svit håller i sig efter 3–2 mot Vancouver

Pittsburgh-seger med 3–2 mot Vancouver

Pittsburghs femte seger på de senaste sex matcherna

Benjamin Kindel tvåmålsskytt för Pittsburgh

Segertåget fortsätter för Pittsburgh efter ny vinst. Mot Vancouver på bortaplan i Rogers Arena på måndagen vann med 3–2 (0–0, 3–0, 0–2) och har nu fyra segrar i rad i NHL.

Den första perioden slutade 0–0.

Pittsburgh stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

6.29 in i tredje perioden slog Jake DeBrusk till på pass av Elias Pettersson och Evander Kane och reducerade. Teddy Blugers såg till att Vancouver reducerade igen efter 14.00 i tredje perioden framspelad av Liam Öhgren och Filip Hronek. 2–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Pittsburgh med 5–1.

I nästa omgång har Vancouver San Jose hemma i Rogers Arena, onsdag 28 januari 04.00. Pittsburgh spelar hemma mot Chicago fredag 30 januari 01.00.

Vancouver–Pittsburgh 2–3 (0–0, 0–3, 2–0)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 0–1 (25.24) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Jegor Tjinachov), 0–2 (28.41) Benjamin Kindel (Ryan Shea, Anthony Mantha), 0–3 (37.22) Benjamin Kindel (Justin Brazeau, Brett Kulak).

Tredje perioden: 1–3 (46.29) Jake DeBrusk (Elias Pettersson, Evander Kane), 2–3 (54.00) Teddy Blugers (Liam Öhgren, Filip Hronek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Pittsburgh: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: San Jose Sharks, hemma, 28 januari 04.00

Pittsburgh: Chicago Blackhawks, hemma, 30 januari 01.00