Pittsburghs fina svit håller i sig efter 3–2 mot Vancouver
- Pittsburgh-seger med 3–2 mot Vancouver
- Pittsburghs femte seger på de senaste sex matcherna
- Benjamin Kindel tvåmålsskytt för Pittsburgh
Segertåget fortsätter för Pittsburgh efter ny vinst. Mot Vancouver på bortaplan i Rogers Arena på måndagen vann med 3–2 (0–0, 3–0, 0–2) och har nu fyra segrar i rad i NHL.
Benjamin Kindel med två mål för Pittsburgh
Den första perioden slutade 0–0.
Pittsburgh stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.
6.29 in i tredje perioden slog Jake DeBrusk till på pass av Elias Pettersson och Evander Kane och reducerade. Teddy Blugers såg till att Vancouver reducerade igen efter 14.00 i tredje perioden framspelad av Liam Öhgren och Filip Hronek. 2–3-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Pittsburgh med 5–1.
I nästa omgång har Vancouver San Jose hemma i Rogers Arena, onsdag 28 januari 04.00. Pittsburgh spelar hemma mot Chicago fredag 30 januari 01.00.
Vancouver–Pittsburgh 2–3 (0–0, 0–3, 2–0)
NHL, Rogers Arena
Andra perioden: 0–1 (25.24) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Jegor Tjinachov), 0–2 (28.41) Benjamin Kindel (Ryan Shea, Anthony Mantha), 0–3 (37.22) Benjamin Kindel (Justin Brazeau, Brett Kulak).
Tredje perioden: 1–3 (46.29) Jake DeBrusk (Elias Pettersson, Evander Kane), 2–3 (54.00) Teddy Blugers (Liam Öhgren, Filip Hronek).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 1-0-4
Pittsburgh: 4-1-0
Nästa match:
Vancouver: San Jose Sharks, hemma, 28 januari 04.00
Pittsburgh: Chicago Blackhawks, hemma, 30 januari 01.00
