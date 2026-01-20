Pittsburgh vann toppmötet borta mot Seattle

Pittsburgh-seger med 6–3 mot Seattle

Connor Dewar tvåmålsskytt för Pittsburgh

Justin Brazeau matchvinnare för Pittsburgh

Två topplag möttes i NHL under måndagen när Seattle tog emot tredjeplacerade Pittsburgh. Pittsburgh vann matchen med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1).

Inför matchen hade Pittsburgh fyra raka förluster mot just Seattle.

I och med detta har Seattle fyra förluster i rad.

Connor Dewar gjorde två mål för Pittsburgh

Pittsburgh startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Parker Wotherspoon och Connor Dewar innan Seattle svarade och gjorde 2–1 genom Ben Meyers.

Efter 13.55 i andra perioden nätade Ryan Lindgren framspelad av Ryan Winterton och Ben Meyers och kvitterade för Seattle. Pittsburghs Brett Kulak gjorde 2–3 efter 14.45 på pass av Sidney Crosby.

2.21 in i tredje perioden satte Justin Brazeau pucken på pass av Anthony Mantha och Connor Clifton och ökade ledningen. 7.47 in i perioden nätade Seattles Eeli Tolvanen på pass av Brandon Montour och Shane Wright och reducerade. Men mer än så orkade Seattle inte med. Efter 16.48 nätade Rickard Rakell framspelad av Sidney Crosby och ökade ledningen för Pittsburgh. Pittsburgh punkterade matchen med ett 3–6-mål med 30 sekunder kvar att spela på nytt genom Connor Dewar på passning från Blake Lizotte. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Pittsburgh ligger på andra plats i Metropolitan division efter matchen medan Seattle är på tredje plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Seattle med 3–2 efter förlängningsspel .

På torsdag 22 januari 03.30 spelar Seattle hemma mot NY Islanders och Pittsburgh borta mot Calgary.

Seattle–Pittsburgh 3–6 (1–2, 1–1, 1–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (5.44) Parker Wotherspoon (Blake Lizotte, Anthony Mantha), 0–2 (7.50) Connor Dewar, 1–2 (16.12) Ben Meyers (Jaden Schwartz, Ryan Winterton).

Andra perioden: 2–2 (33.55) Ryan Lindgren (Ryan Winterton, Ben Meyers), 2–3 (34.45) Brett Kulak (Sidney Crosby).

Tredje perioden: 2–4 (42.21) Justin Brazeau (Anthony Mantha, Connor Clifton), 3–4 (47.47) Eeli Tolvanen (Brandon Montour, Shane Wright), 3–5 (56.48) Rickard Rakell (Sidney Crosby), 3–6 (59.30) Connor Dewar (Blake Lizotte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-1-3

Pittsburgh: 2-2-1

Nästa match:

Seattle: New York Islanders, hemma, 22 januari 03.30

Pittsburgh: Calgary Flames, borta, 22 januari 03.30