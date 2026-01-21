Ottawa vann på bortaplan mot Columbus

Seger för Ottawa med 4–1 mot Columbus

Tim Stützle matchvinnare för Ottawa

Sean Monahan målskytt för Columbus

Ottawa besegrade Columbus på bortaplan i onsdagens möte i NHL. 1–4 (1–2, 0–0, 0–2) slutade matchen.

Nashville nästa för Ottawa

Ottawa tog ledningen i början av första perioden genom Tyler Kleven.

Columbus kvitterade till 1–1 genom Sean Monahan efter 7.46.

Ottawa tog ledningen på nytt genom Tim Stützle efter 10.15 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

6.49 in i tredje perioden nätade Ottawas Ridly Greig på pass av Dylan Cozens och Thomas Chabot och ökade ledningen. Efter 16.54 nätade Brady Tkachuk på pass av Tim Stützle och Ridly Greig och ökade ledningen för Ottawa.

Columbus har fyra vinster och en förlust och 17–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 22–16 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 23 januari möter Columbus Dallas hemma 01.00 och Ottawa möter Nashville borta 02.00.

Columbus–Ottawa 1–4 (1–2, 0–0, 0–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (3.34) Tyler Kleven (Claude Giroux, Michael Amadio), 1–1 (7.46) Sean Monahan (Boone Jenner, Kent Johnson), 1–2 (10.15) Tim Stützle (Thomas Chabot, Nick Jensen).

Tredje perioden: 1–3 (46.49) Ridly Greig (Dylan Cozens, Thomas Chabot), 1–4 (56.54) Brady Tkachuk (Tim Stützle, Ridly Greig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

Ottawa: 3-2-0

Nästa match:

Columbus: Dallas Stars, hemma, 23 januari 01.00

Ottawa: Nashville Predators, borta, 23 januari 02.00