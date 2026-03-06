Ottawa fortsätter vinna mot Calgary

Seger för Ottawa med 4–1 mot Calgary

Dylan Cozens avgjorde för Ottawa

Fjärde raka förlusten för Calgary

Tre raka segrar hade Ottawa mot just Calgary i NHL inför fredagens match. Och på fredagen segrade Ottawa på nytt – den här gången med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0) borta i Scotiabank Saddledome.

Resultatet innebär att Calgary nu har fyra förluster i rad.

Calgary–Ottawa – mål för mål

Calgary tog ledningen efter 17 minuters spel genom Martin Pospisil på pass av Matvei Gridin och Jegor Sjarangovitj.

Efter 9.35 i andra perioden nätade Lars Eller framspelad av Fabian Zetterlund och Fabian Zetterlund och kvitterade för Ottawa.

Ottawa spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Dylan Cozens, Tim Stützle och Shane Pinto och avgjorde matchen.

Resultatet innebär att Calgary ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.

När lagen möttes senast vann Ottawa med 4–3 efter straffläggning.

Söndag 8 mars 04.00 möter Calgary Carolina hemma i Scotiabank Saddledome medan Ottawa spelar borta mot Seattle.

Calgary–Ottawa 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (17.04) Martin Pospisil (Matvei Gridin, Jegor Sjarangovitj).

Andra perioden: 1–1 (29.35) Lars Eller (Fabian Zetterlund, Fabian Zetterlund).

Tredje perioden: 1–2 (46.33) Dylan Cozens (Brady Tkachuk), 1–3 (57.59) Tim Stützle, 1–4 (59.46) Shane Pinto (Michael Amadio, Artiom Zub).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

Ottawa: 3-2-0

Nästa match:

Calgary: Carolina Hurricanes, hemma, 8 mars 04.00

Ottawa: Seattle Kraken, borta, 8 mars 04.00