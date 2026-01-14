Ottawa bröt förlustsviten – vann mot Vancouver

Seger för Ottawa med 2–1 mot Vancouver

Jordan Spence avgjorde för Ottawa

Åttonde förlusten i följd för Vancouver

Efter fyra förluster i rad för Ottawa i NHL kom en ljusning. Hemma mot Vancouver kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Canadian Tire Centre slutade 2–1 (2–0, 0–0, 0–1).

Resultatet innebär att Vancouver nu har åtta förluster i rad.

Ottawa–Vancouver – mål för mål

Artiom Zub gav Ottawa ledningen efter 15.36 efter förarbete av Shane Pinto och Michael Amadio. Efter 15.51 gjorde laget 2–0 när Jordan Spence fick träff framspelad av Drake Batherson och Tim Stützle.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 1.17 i tredje perioden reducerade Vancouver till 2–1 genom Elias Pettersson assisterad av Linus Karlsson. Fler mål än så blev det inte för Vancouver.

Ottawa har en seger och fyra förluster och 10–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har fem förluster och 8–23 i målskillnad.

Den 10 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Arena.

Torsdag 15 januari 01.30 spelar Ottawa borta mot NY Rangers. Vancouver möter Columbus borta i Nationwide Arena fredag 16 januari 01.00.

Ottawa–Vancouver 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (15.36) Artiom Zub (Shane Pinto, Michael Amadio), 2–0 (15.51) Jordan Spence (Drake Batherson, Tim Stützle).

Tredje perioden: 2–1 (41.17) Elias Pettersson (Linus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-0-4

Vancouver: 0-0-5

Nästa match:

Ottawa: New York Rangers, borta, 15 januari 01.30

Vancouver: Columbus Blue Jackets, borta, 16 januari 01.00