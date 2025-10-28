Ottawa avgjorde med fyra mål i sista perioden

Ottawa-seger med 7–2 mot Boston

I två perioder hängde Boston hyggligt med i matchen borta mot Ottawa. Men Ottawa öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 7–2 (1–1, 2–0, 4–1) i matchen i NHL.

Chicago nästa för Ottawa

Första perioden var jämn. Boston inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Morgan Geekie efter 3.33, men Ottawa kvitterade genom Drake Batherson efter 11.22. I andra perioden var det Ottawa som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Claude Giroux och Drake Batherson. Ottawa hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 7–2.

Drake Batherson och Tim Stützle gjorde två mål och ett assist var för Ottawa.

Ottawa har tre segrar och två förluster och 22–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har en vinst och fyra förluster och 15–23 i målskillnad.

Onsdag 29 oktober spelar Ottawa borta mot Chicago 01.45 och Boston mot NY Islanders hemma 00.15 i TD Garden.

Ottawa–Boston 7–2 (1–1, 2–0, 4–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (3.33) Morgan Geekie, 1–1 (11.22) Drake Batherson (Ridly Greig, Jake Sanderson).

Andra perioden: 2–1 (20.04) Claude Giroux (Mike Amadio, Shane Pinto), 3–1 (34.35) Drake Batherson (Fabian Zetterlund, Lars Eller).

Tredje perioden: 4–1 (40.11) Tim Stützle (Jake Sanderson, Drake Batherson), 5–1 (49.33) Tim Stützle (Jake Sanderson, Dylan Cozens), 6–1 (52.32) Nick Cousins (Tim Stützle, Nick Jensen), 7–1 (53.13) Fabian Zetterlund (Thomas Chabot, David Perron), 7–2 (59.49) Viktor Arvidsson (Fraser Minten, Tanner Jeannot).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-1-1

Boston: 1-0-4

Nästa match:

Ottawa: Chicago Blackhawks, borta, 29 oktober

Boston: New York Islanders, hemma, 29 oktober