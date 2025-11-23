Ottawa avgjorde i tredje perioden mot San Jose

Ottawa segrade borta mot San Jose i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ottawa fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

Los Angeles nästa för Ottawa

Dylan Cozens gjorde 1–0 till gästerna Ottawa efter 7.50 assisterad av Tim Stützle och Jake Sanderson.

1–1 kom efter 16.06 genom John Klingberg efter förarbete från Macklin Celebrini och Will Smith.

San Jose gjorde också 2–1 efter 7.47 i andra perioden när Barclay Goodrow hittade rätt framspelad av Alexander Wennberg och Mario Ferraro.

Ottawas Fabian Zetterlund gjorde 2–2 efter 18.38 på pass av Tyler Kleven.

13.22 in i tredje perioden nätade Ottawas Tim Stützle framspelad av Nick Cousins och Drake Batherson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var San Joses sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ottawas sjunde uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars i Canadian Tire Centre.

Nästa motstånd för San Jose är Boston. Lagen möts måndag 24 november 02.00 i SAP Center at San Jose. Ottawa tar sig an Los Angeles borta tisdag 25 november 03.00.

San Jose–Ottawa 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (7.50) Dylan Cozens (Tim Stützle, Jake Sanderson), 1–1 (16.06) John Klingberg (Macklin Celebrini, Will Smith).

Andra perioden: 2–1 (27.47) Barclay Goodrow (Alexander Wennberg, Mario Ferraro), 2–2 (38.38) Fabian Zetterlund (Tyler Kleven).

Tredje perioden: 2–3 (53.22) Tim Stützle (Nick Cousins, Drake Batherson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 2-0-3

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

San Jose: Boston Bruins, hemma, 24 november

Ottawa: Los Angeles Kings, borta, 25 november