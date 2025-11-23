Östersunds IK U18 segrade mot Ö-vik Hockey U18

Seger för Östersunds IK U18 med 3–2 mot Ö-vik Hockey U18

Edvin Bertils avgjorde för Östersunds IK U18

Clemensnäs U18 nästa för Östersunds IK U18

Östersunds IK U18 vann med 3–2 (1–1, 0–0, 2–1) på hemmaplan mot Ö-vik Hockey U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr.

Östersunds IK U18–Ö-vik Hockey U18 – mål för mål

Ted Forss gav Östersunds IK U18 ledningen efter 4.52 efter förarbete från Melvin Svedén och Sverre Øverli Larsen.

1–1 kom efter 12.31 när Alvin Engwall hittade rätt efter förarbete av Alex Lindahl och Liam Johansson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Östersunds IK U18 startade tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Sigge Forsell och Edvin Bertils. Ö-vik Hockey U18 gjorde 2–3 genom Vilmer Östman efter 17.31 men kom aldrig närmare.

Nästa motstånd för Östersunds IK U18 är Clemensnäs U18. Lagen möts lördag 29 november 14.00 i Östersund Arena. Ö-vik Hockey U18 tar sig an Sundsvall Hockey U18 hemma onsdag 26 november 19.30.

Östersunds IK U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (4.52) Ted Forss (Melvin Svedén, Sverre Øverli Larsen), 1–1 (12.31) Alvin Engwall (Alex Lindahl, Liam Johansson).

Tredje perioden: 2–1 (46.17) Sigge Forsell (Ted Forss), 3–1 (48.11) Edvin Bertils (Sverre Øverli Larsen), 3–2 (57.31) Vilmer Östman (Valter Norman).