Östersunds IK avgjorde i tredje perioden mot Vimmerby

Östersunds IK-seger med 4–1 mot Vimmerby

Linus Videll tvåmålsskytt för Östersunds IK

Maksim Semjonov matchvinnare för Östersunds IK

Östersunds IK segrade hemma mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Östersunds IK drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Linus Videll med två mål för Östersunds IK

Linus Videll gjorde 1–0 till Östersunds IK efter 14.28 framspelad av Leo Sundqvist och Daniel Öhrn. Efter 10.27 i andra perioden slog Marcus Limpar Lantz till på pass av Isac Andersson och kvitterade för Vimmerby. Östersunds IK spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Maksim Semjonov, Lukas Sagranden och Linus Videll och avgjorde matchen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Östersunds IK med 12–14 och Vimmerby med 10–12 i målskillnad.

Onsdag 22 oktober 19.00 möter Östersunds IK AIK borta på Hovet medan Vimmerby spelar borta mot Oskarshamn.

Östersunds IK–Vimmerby 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (14.28) Linus Videll (Leo Sundqvist, Daniel Öhrn).

Andra perioden: 1–1 (30.27) Marcus Limpar Lantz (Isac Andersson).

Tredje perioden: 2–1 (41.24) Maksim Semjonov (Alexander Anderberg, Oliver Kandergård), 3–1 (44.51) Lukas Sagranden, 4–1 (58.15) Linus Videll (Erik Thorwalls, Noel Edfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-1-2

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK: AIK, borta, 22 oktober

Vimmerby: IK Oskarshamn, borta, 22 oktober