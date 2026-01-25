Östersund starkast – avgjorde i förlängningen mot Clemensnäs

Seger för Östersund med 4–3 efter förlängning

Östersunds femte seger på de senaste sex matcherna

Wilmer Ramstedt matchvinnare för Östersund

Det blev en riktigt spännande match när Clemensnäs mötte Östersund i U20 region norr topp 8 herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Östersund var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0). Wilmer Ramstedt blev matchhjälte för Östersund med sitt mål i förlängningen.

Segern var Östersunds femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Clemensnäs fyra förluster i rad.

Clemensnäs–Östersund – mål för mål

Clemensnäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.14 slog Gustav Oja till assisterad av Ville Renling. Östersund kvitterade genom Marek Balog med assist av Kalle Ångström efter 9.17.

Östersund gjorde också 1–2 efter 12.38 i andra perioden när Leo Fortkord fick träff framspelad av Anton Johansson och Lukas Nilsson.

Joakim Cedergren och Emil Persson låg sen bakom vändningen till 3–2 för Clemensnäs.

Östersund kvitterade till 3–3 genom Simon Nordin med knappt fyra minuter kvar att spela.

Stor matchhjälte för Östersund 4.27 in i förlängningen blev Wilmer Ramstedt med det avgörande 4–3-målet.

Östersunds Lukas Nilsson hade tre assists. Gustav Oja gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Clemensnäs.

Clemensnäs ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Östersund är på andra plats. Noteras kan att Östersund sedan den 23 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Clemensnäs med 5–3.

Clemensnäs tar sig an Umeå Hockeyklubb i nästa match borta onsdag 28 januari 19.00. Östersund möter Sundsvall U20 hemma fredag 30 januari 19.15.

Clemensnäs–Östersund 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (3.14) Gustav Oja (Ville Renling), 1–1 (9.17) Marek Balog (Kalle Ångström).

Andra perioden: 1–2 (32.38) Leo Fortkord (Anton Johansson, Lukas Nilsson).

Tredje perioden: 2–2 (42.34) Joakim Cedergren (Viktor Manberg, Gustav Oja), 3–2 (54.09) Emil Persson (William Boström, Gustav Oja), 3–3 (56.05) Simon Nordin (Marek Balog, Lukas Nilsson).

Förlängning: 3–4 (64.27) Wilmer Ramstedt (Lukas Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-2-2

Östersund: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs: Umeå Hockeyklubb, borta, 28 januari 19.00

Östersund: IF Sundsvall J20, hemma, 30 januari 19.15