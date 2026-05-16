Österrike tog hem segern mot Storbritannien

Peter Schneider tvåmålsskytt för Österrike

Paul Huber avgjorde för Österrike

Österrike vann med 5–2 i första matchen i VM Grupp A herr borta mot Storbritannien på lördagen.

Österrike spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 6.43 i andra perioden nätade Peter Schneider återigen på pass av Dominic Zwerger och Thimo Nickl och gjorde 2–4. Leon Wallner gjorde dessutom 2–5 efter 13.27 framspelad av Bernd Wolf och Leon Kolarik.

I tredje perioden höll Österrike i sin 5–2-ledning och vann.

Österrikes Dominic Zwerger hade tre assists.

Storbritannien tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 4–2 i O2 Arena.

Söndag 17 maj spelar Storbritannien hemma mot USA 12.20 och Österrike mot Ungern hemma 16.20.

Storbritannien–Österrike 2–5 (2–3, 0–2, 0–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (2.50) Benjamin Nissner (Dominic Zwerger, Bernd Wolf), 0–2 (6.00) Peter Schneider (Benjamin Nissner, Dominic Zwerger), 0–3 (9.47) Paul Huber (Thimo Nickl), 1–3 (15.33) David Clements (Brett Perlini, Joseph Hazeldine), 2–3 (16.10) Liam Kirk (Cade Neilson, Nathanael Halbert).

Andra perioden: 2–4 (26.43) Peter Schneider (Dominic Zwerger, Thimo Nickl), 2–5 (33.27) Leon Wallner (Bernd Wolf, Leon Kolarik).

Utvisningar, Storbritannien: 3×2 min. Österrike: 3×2 min.

