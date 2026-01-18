Oskarshamns fina svit håller i sig efter 5–4 mot Mariestad

Oskarshamn-seger med 5–4 mot Mariestad

Melker Vidsäter avgjorde för Oskarshamn

Fjärde raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Mariestad borta i Mariehus Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–5 (0–3, 2–0, 2–2) innebär att Oskarshamn nu har fyra segrar i följd i U18 regional syd vår och är fortfarande obesegrat i år.

Melker Vidsäter slog till med bara 13 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Mariestad–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Mariestad reducerade till 1–3 redan efter efter 1.34 i andra perioden genom Måns Holm på passning från Emil Strömnes. Mariestad reducerade igen efter 15.05 genom Viggo Eklund på pass av Lucas Göthe och Alfred Ahlgren.

Mariestad kvitterade också till 3–3 genom Amandus Alt Almqvist i tredje perioden.

Oskarshamn gjorde 3–4 genom Hugo Andersson efter 12.12 i tredje perioden.

Mariestad kvitterade till 4–4 genom Alfred Ahlgren med 2.52 kvar att spela av perioden.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 4–5 med 13 sekunder kvar av matchen genom Melker Vidsäter.

Melker Vidsäter gjorde ett mål för Oskarshamn och spelade fram till två mål. Alfred Ahlgren och Viggo Eklund gjorde ett mål och två assist var för Mariestad.

Oskarshamn tog hem lagens senaste möte med 6–2 i Be-Ge Hockey Center.

Lagen möts på nytt i Be-Ge Hockey Center den 22 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 22 januari. Då möter Mariestad Tranås J18 i Tranås Åkeri Arena 19.30. Oskarshamn tar sig an Vita Hästen hemma 19.40.

Mariestad–Oskarshamn 4–5 (0–3, 2–0, 2–2)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (3.48) Maximus Håkansson (Melker Vidsäter, Damian Lagerqvist), 0–2 (5.12) Casper Bjering Dahlén (Melker Vidsäter, Hugo Andersson), 0–3 (19.40) Malte Gustavsson.

Andra perioden: 1–3 (21.34) Måns Holm (Emil Strömnes), 2–3 (35.05) Viggo Eklund (Lucas Göthe, Alfred Ahlgren).

Tredje perioden: 3–3 (52.05) Amandus Alt Almqvist (Viggo Eklund, Alfred Ahlgren), 3–4 (52.12) Hugo Andersson (Wilhelm Olsson), 4–4 (57.08) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund), 4–5 (59.47) Melker Vidsäter (Casper Bjering Dahlén).

Nästa match:

Mariestad: Tranås AIF IF, borta, 22 januari 19.30

Oskarshamn: HC Vita Hästen, hemma, 22 januari 19.40