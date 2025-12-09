Oskarshamn utklassade Halmstad HF på hemmaplan

Seger för Oskarshamn med 8–1 mot Halmstad HF

Oskarshamns sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viggo Söderberg tvåmålsskytt för Oskarshamn

Oskarshamn dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Halmstad HF i U20 region syd herr med hela 8–1 (4–0, 2–0, 2–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Halmstad HF vann med 3–0.

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss:

– Vissa kvällar har man helt enkelt inte sin dag, och i en sådan här match mot ett topplag är det precis det man behöver. Vi dök inte upp i dag.

Segern var Oskarshamns sjunde på de senaste åtta matcherna.

Anton Jenssen matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamn stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.44 i mitten av perioden.

Efter 16.59 i andra perioden nätade Kevin Du Rietz på pass av Andre Franz och Liam Gross och gjorde 5–0.

Andre Franz gjorde dessutom 6–0 efter 18.45.

Oskarshamn ökade ledningen till 7–0, på nytt genom Viggo Söderberg efter 6.57 i tredje perioden.

Halmstad HF reducerade dock till 7–1 genom Alexey Rupi efter 7.31 av perioden.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 8–1 med 7.57 kvar av matchen genom Melker Vidsäter.

Oskarshamns Viggo Söderberg stod för två mål och två assists.

Med en omgång kvar är Oskarshamn på andra plats i tabellen medan Halmstad HF är på åttonde plats.

I sista omgången har Oskarshamn Borås borta i Borås Ishall, fredag 12 december 19.30. Halmstad HF spelar borta mot Kungälv lördag 13 december 16.40.

Oskarshamn–Halmstad HF 8–1 (4–0, 2–0, 2–1)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (8.51) Mio Svanberg (Isak Öman, Viggo Söderberg), 2–0 (11.17) Anton Jenssen, 3–0 (13.24) Axel Stjernlöf (Theo Dahl, Alex Ljung), 4–0 (17.35) Viggo Söderberg (Melker Vidsäter, Linus Levin).

Andra perioden: 5–0 (36.59) Kevin Du Rietz (Andre Franz, Liam Gross), 6–0 (38.45) Andre Franz.

Tredje perioden: 7–0 (46.57) Viggo Söderberg (Kevin Du Rietz, Olof Marklund), 7–1 (47.31) Alexey Rupi (Viktor Olsson, Patrik Kosa), 8–1 (52.03) Melker Vidsäter (Viggo Söderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Halmstad HF: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Borås HC, borta, 12 december 19.30

Halmstad HF: Kungälvs IK, borta, 13 december 16.40