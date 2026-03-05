Oskarshamn nollade Troja-Ljungby U18 – vann med 3–0

Oskarshamn vann med 3–0 mot Troja-Ljungby U18

Emil Boberg avgjorde för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Tre egna mål räckte mot Troja-Ljungby U18. Oskarshamn tog hem segern hemma mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd vår i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 0–0, 1–0).

– Kommer ut från start och spelar precis på det sättet vi har pratat om. Fartfyllt över hela banan och med en riktigt hög energi och intensitet. En grym laginsats från start till slut, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Olofström nästa för Oskarshamn

Emil Boberg gjorde 1–0 till Oskarshamn efter bara 3.12 med assist av Melker Vidsäter. Laget gjorde 2–0 efter 14.01 genom Noah Lundh assisterad av Melker Vidsäter och Wille Nilsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 19.23 i tredje perioden gjorde Casper Bjering Dahlén också 3–0 efter pass från Melker Vidsäter och Noah Lundh.

Oskarshamns Melker Vidsäter hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Oskarshamn med 23–20 och Troja-Ljungby U18 med 21–13 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Oskarshamn på femte plats i tabellen medan Troja-Ljungby U18 är på fjärde plats. Noteras kan att Oskarshamn sedan den 7 februari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Oskarshamn Olofström i Stålhallen 14.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Borås hemma 12.00.

Oskarshamn–Troja-Ljungby U18 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (3.12) Emil Boberg (Melker Vidsäter), 2–0 (14.01) Noah Lundh (Melker Vidsäter, Wille Nilsson).

Tredje perioden: 3–0 (59.23) Casper Bjering Dahlén (Melker Vidsäter, Noah Lundh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Troja-Ljungby U18: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Olofströms IK, borta, 8 mars 14.00

Troja-Ljungby U18: Borås HC, hemma, 8 mars 12.00