ÖSK/Ö-vik U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Tegs SK U18

ÖSK/Ö-vik U18 vann med 5–3 mot Tegs SK U18

ÖSK/Ö-vik U18:s Viggo Lidén tvåmålsskytt

Joar Westberg matchvinnare för ÖSK/Ö-vik U18

ÖSK/Ö-vik U18 vann matchen borta mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan ÖSK/Ö-vik U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (0–1, 2–1, 1–3).

Viggo Lidén tvåmålsskytt för ÖSK/Ö-vik U18

ÖSK/Ö-vik U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 59 sekunder slog Viggo Lidén till efter förarbete från Kevin Airaksinen och Theo Åström.

Neo Lönnebrink och Hannes Bäckmark låg sen bakom vändningen till 2–1 för Tegs SK U18.

ÖSK/Ö-vik U18 kvitterade till 2–2 genom Max Sjögren i andra perioden.

Tegs SK U18 gjorde 3–2 genom Noah Dohi efter 3.51 i tredje perioden.

ÖSK/Ö-vik U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5. Lidéns 3–5-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

ÖSK/Ö-vik U18:s Viggo Lidén stod för tre poäng, varav två mål.

Med en omgång kvar är Tegs SK U18 på tionde plats i tabellen medan ÖSK/Ö-vik U18 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann ÖSK HK/Örnsköldsvik HF med 4–3.

I sista omgången har Tegs SK U18 Vännäs HC U18 borta i Vännäs Ishall, fredag 12 december 18.30. ÖSK/Ö-vik U18 spelar hemma mot Umeå Hockeyklubb U18 söndag 14 december 14.00.

Tegs SK U18–ÖSK/Ö-vik U18 3–5 (0–1, 2–1, 1–3)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 0–1 (0.59) Viggo Lidén (Kevin Airaksinen, Theo Åström).

Andra perioden: 1–1 (20.13) Neo Lönnebrink (Isak Nordin), 2–1 (29.39) Hannes Bäckmark (Herman Holmqvist), 2–2 (35.05) Max Sjögren (Theo Åström).

Tredje perioden: 3–2 (43.51) Noah Dohi, 3–3 (48.55) Walter Stoltz (Viggo Lidén), 3–4 (50.52) Joar Westberg (Viktor Lindström, Axel Kavenstrand), 3–5 (58.13) Viggo Lidén (Axel Kavenstrand, Joar Westberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 0-0-5

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Nästa match:

Tegs SK U18: Vännäs HC, borta, 12 december 18.30

ÖSK/Ö-vik U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 14 december 14.00