Oscar Lindberg tvåmålsskytt för Skellefteå AIK i segern mot HV 71

Skellefteå AIK vann med 4–1 mot HV 71

Skellefteå AIK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Lindberg gjorde två mål för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann mötet med HV 71 borta med 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) på torsdagen i SHL.

Jonathan Johnson matchvinnare för Skellefteå AIK

Mattias Tedenby gjorde 1–0 till HV 71 efter 10.15 assisterad av Hugo Pettersson.

Redan efter 1.02 i andra perioden kvitterade Skellefteå AIK genom Oskar Vuollet på passning från Rickard Hugg och Oscar Lindberg. Skellefteå AIK gjorde också 1–2 efter 5.48 i andra perioden när Jonathan Johnson fick träff på pass av Rickard Hugg och Oscar Lindberg.

Laget ökade också ledningen till 1–3 med 2.60 kvar att spela genom Oscar Lindberg med assist av Jonathan Pudas och Rickard Hugg. Oscar Lindberg stod för målet när Skellefteå AIK punkterade matchen med ett 1–4-mål med 48 sekunder kvar att spela efter förarbete av Zeb Forsfjäll och Rickard Hugg.

Oscar Lindberg gjorde två mål för Skellefteå AIK och spelade fram till två mål och Rickard Hugg hade fyra assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, HV 71 på 13:e plats och Skellefteå AIK på andra plats.

I nästa match, lördag 7 februari möter HV 71 Malmö borta i Malmö Arena 15.15 medan Skellefteå AIK spelar hemma mot Örebro Hockey 18.00.

HV 71–Skellefteå AIK 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (10.15) Mattias Tedenby (Hugo Pettersson).

Andra perioden: 1–1 (21.02) Oskar Vuollet (Rickard Hugg, Oscar Lindberg), 1–2 (25.48) Jonathan Johnson (Rickard Hugg, Oscar Lindberg).

Tredje perioden: 1–3 (58.00) Oscar Lindberg (Jonathan Pudas, Rickard Hugg), 1–4 (59.12) Oscar Lindberg (Zeb Forsfjäll, Rickard Hugg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 7 februari 15.15

Skellefteå AIK: Örebro HK, hemma, 7 februari 18.00