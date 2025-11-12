Örebro vann tidiga seriefinalen mot Kumla med 6–4

Örebro vann med 6–4 mot Kumla

Örebros sjunde seger på de senaste sju matcherna

Sac Granqvist matchvinnare för Örebro

Örebro tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Kumla i U20 Div 1 västra B herr på onsdagen med 6–4 (3–1, 2–3, 1–0). En imponerande seger i toppen av tabellen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Örebro är i fortsatt serieledning och Kumla på andra plats. I och med Örebros seger skiljer det nu fem poäng mellan lagen.

Resultatet betyder att Örebro tog sjunde segern i följd och att Kumla samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Örebro–Kumla – mål för mål

Örebro hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.01 genom Lucas Forsman och gick upp till 2–0. Kumla kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. I andra perioden var det i stället Kumla som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Örebro punkterade matchen med ett 6–4-mål med 42 sekunder kvar att spela genom William Engberg på pass av Franz Moritzen. 6–4-målet blev matchens sista.

Örebros Lucas Forsman stod för ett mål och två assists.

Lagen möts på nytt i Ica Maxi Arena den 4 februari.

Kumla tar sig an Forshaga hemma lördag 15 november 14.30.

Örebro–Kumla 6–4 (3–1, 2–3, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (4.01) Lucas Forsman (Oscar Lindblom), 2–0 (8.07) Lucas Stigell (Sac Granqvist, Lucas Forsman), 2–1 (9.39) Lucas Svahlin (Axel Frisk), 3–1 (13.18) Edwin Lööw (William Engberg, Dovydas Supranavicius).

Andra perioden: 4–1 (25.48) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Gustav Lodin), 4–2 (27.52) Maximus Jonsson (Charlie Klemetz, Wilhelm Log), 5–2 (31.00) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 5–3 (36.36) Svante Dahlberg (Maximus Jonsson, Charlie Klemetz), 5–4 (39.25) Martin Lundgren (Svante Dahlberg, Patrik Karlsson).

Tredje perioden: 6–4 (59.18) William Engberg (Franz Moritzen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 5-0-0

Kumla: 4-0-1

Nästa match:

Örebro: Sunne IK, hemma, 22 november

Kumla: Forshaga IF, hemma, 15 november