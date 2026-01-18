Örebro HUF 1 utklassade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – seger med 11–3

Örebro HUF 1 vann med 11–3 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Andra raka segern för Örebro HUF 1

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nu femte, Örebro HUF 1 på första plats

Örebro HUF 1 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C vår med hela 11–3.

Örebro HUF 1 tog därmed andra raka segern, efter 7–3 mot Köping IF 2 i första matchen.

Hällefors IK/Nora HC nästa för Örebro HUF 1

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:1 vunnit.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tar sig an Köping IF 2 i nästa match hemma söndag 25 januari 12.30. Örebro HUF 1 möter samma dag 14.30 Hällefors IK/Nora HC hemma.