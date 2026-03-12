Örebro Hockey vann mot Brynäs

Seger för Örebro Hockey med 3–1 mot Brynäs

Örebro Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Egor Polin matchvinnare för Örebro Hockey

Örebro Hockey tog hem de tre poängen efter seger på hemmaplan mot Brynäs i SHL. 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Inför matchen hade Örebro Hockey sju raka förluster mot Brynäs.

Segern var Örebro Hockeys femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Örebro Hockey–Brynäs – mål för mål

Örebro Hockey tog ledningen efter 15.24 genom Peetro Seppälä efter pass från Filip Berglund.

Efter 31 sekunder i andra perioden nätade Egor Polin på pass av Noah Steen och Luke Martin och gjorde 2–0. Patrik Puistola gjorde dessutom 3–0 efter 10.18 framspelad av Kalle Kossila och Patrik Karlkvist.

Efter 32 sekunder i tredje perioden reducerade Brynäs till 3–1 genom Axel Jonsson-Fjällby efter förarbete av Bobby Trivigno och Axel Andersson. Men mer än så orkade Brynäs inte med.

Nästa motstånd för Örebro Hockey är LHC. Brynäs tar sig an HV 71 hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 mars 15.15.

Örebro Hockey–Brynäs 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (15.24) Peetro Seppälä (Filip Berglund).

Andra perioden: 2–0 (20.31) Egor Polin (Noah Steen, Luke Martin), 3–0 (30.18) Patrik Puistola (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 3–1 (40.32) Axel Jonsson-Fjällby (Bobby Trivigno, Axel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 4-1-0

Brynäs: 2-2-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Linköping HC, borta, 14 mars 15.15

Brynäs: HV 71, hemma, 14 mars 15.15