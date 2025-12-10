Örebro Hockey U20:s segerrad mot Brynäs intakt

Örebro Hockey U20-seger med 5–3 mot Brynäs

Oliver Höglund med två mål för Örebro Hockey U20

Lukas Svensson matchvinnare för Örebro Hockey U20

Brynäs har varit lite av ett drömmotstånd för Örebro Hockey U20. På onsdagen tog Örebro Hockey U20 ännu en seger borta mot Brynäs. Matchen i Svenska cupen, U20 Grupp B herr slutade hela 5–3 (3–0, 1–2, 1–1). Det var Örebro Hockey U20:s åttonde raka seger mot just Brynäs.

– Jag tycker inte att vi är med från start. Puckspelet hackar och vi får jobba hårt i onödan. Tuffa starten blir tyvärr avgörande idag och uppförsbacken blir för stor, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Örebro Hockey U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Brynäs reducerade dock till 1–3 genom Theo Östberg tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 10.59 ökade Örebro Hockey U20 på till 1–4 genom Lukas Svensson.

Brynäs gjorde 2–4 genom Hugo Östberg med 4.03 kvar att spela av perioden.

Brynäs reducerade igen efter 17.05 i tredje perioden genom Aron Dahlqvist framspelad av Leo Sundqvist och Hugo Östberg.

Örebro Hockey U20 punkterade matchen med ett 3–5-mål med 15 sekunder kvar att spela återigen genom Oliver Höglund. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Örebro Hockey U20:s Oliver Höglund stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Örebro Hockey U20 med 2–1.

Brynäs möter Leksand i nästa match hemma tisdag 16 december 19.00. Örebro Hockey U20 möter samma dag Färjestad hemma.

Brynäs–Örebro Hockey U20 3–5 (0–3, 2–1, 1–1)

Svenska cupen, U20 Grupp B herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (0.46) Oliver Höglund, 0–2 (6.44) Oscar Olsson (Arvid Jansson, Oliver Höglund), 0–3 (12.42) Noah Pettersson Askling (Aapo Vanninen).

Andra perioden: 1–3 (24.12) Theo Östberg (Leo Sundqvist, Hugo Engelaar), 1–4 (30.59) Lukas Svensson (Lexus Zahn), 2–4 (35.57) Hugo Östberg.

Tredje perioden: 3–4 (57.05) Aron Dahlqvist (Leo Sundqvist, Hugo Östberg), 3–5 (59.45) Oliver Höglund.

Nästa match:

Brynäs: Leksand, hemma, 16 december 19.00

Örebro Hockey U20: Färjestads BK, hemma, 16 december 19.00