Örebro Hockey U20 serieledare efter seger mot Rögle

Örebro Hockey U20-seger med 6–5 efter straffar

Oscar Olsson avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20:s 15:e seger

Örebro Hockey U20 är ny serieledare i U20 nationell södra efter vändning och hemmaseger med 6–5 (0–3, 4–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar mot Rögle. Örebro Hockey U20 leder serien två poäng före Frölunda som dock har tre matcher mindre spelade. Rögle ligger på fjärde plats i tabellen.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Örebro Hockey U20.

Örebro Hockey U20–Rögle – mål för mål

Rögle var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Örebro Hockey U20 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Colin Törnkvist gav laget ledningen efter 1.27 in i tredje perioden framspelad av Melker Sigurd och Oliver Dejbjerg Larsen. 16.09 in i tredje perioden fick Niklas Aaram Olsen utdelning framspelad av Aapo Vanninen och Gustav Stunz och kvitterade.

Örebro Hockey U20:s Oscar Olsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Oscar Olsson och Alexander Command gjorde ett mål och två assist var för Örebro Hockey U20.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey U20 med 23–17 och Rögle med 21–20 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Örebro Hockey U20 och Rögle den här säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. Rögle vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 31 januari möter Örebro Hockey U20 Malmö hemma i Behrn Arena 12.00 medan Rögle spelar borta mot Färjestad 13.30.

Örebro Hockey U20–Rögle 6–5 (0–3, 4–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (0.37) Nils Bartholdsson, 0–2 (2.00) Mikael Kim (Noah Lund, Isak Norlin), 0–3 (4.07) Theo Walette (Love Gath, Johannes Neumann).

Andra perioden: 1–3 (21.02) Oliver Höglund (Alexander Command, Oscar Olsson), 2–3 (26.35) Felix Färhammar (Alexander Command, Oscar Olsson), 3–3 (26.57) Alexander Command (Oliver Höglund, Felix Färhammar), 4–3 (31.52) Ossian Carlsson-Moberg (Theodor Hallquisth, Filip Thorling), 4–4 (32.04) Theo Walette (Love Gath, Colin Törnkvist).

Tredje perioden: 4–5 (41.27) Colin Törnkvist (Melker Sigurd, Oliver Dejbjerg Larsen), 5–5 (56.09) Niklas Aaram Olsen (Aapo Vanninen, Gustav Stunz).

Straffar: 6–5 (65.00) Oscar Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey U20: IF Malmö Redhawks, hemma, 31 januari 12.00

Rögle: Färjestads BK, borta, 31 januari 13.30