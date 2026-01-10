Örebro Hockey ryckte i sista perioden och vann mot Malmö

Örebro Hockey-seger med 4–2 mot Malmö

David Quenneville avgjorde för Örebro Hockey

Andra raka segern för Örebro Hockey

Örebro Hockey vann hemma mot Malmö i SHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Örebro Hockey avgjorde i sista perioden.

Med det tog hemmalaget Örebro Hockey en skön revansch, eftersom Malmö vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Luleå nästa för Örebro Hockey

Den första perioden slutade mållös.

Teemu Turunen gjorde 1–0 till Örebro Hockey 3.00 in i andra perioden efter förarbete från Patrik Karlkvist och David Quenneville. Efter 15.53 i andra perioden nätade Seth Barton framspelad av Robin Salo och Petter Vesterheim och kvitterade för Malmö.

Örebro Hockey hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.42 genom Kalle Kossila och gick upp till 3–1 innan Malmö svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Örebro Hockeys favör.

Örebro Hockeys David Quenneville stod för ett mål och två assists.

För Örebro Hockey gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Malmö är på femte plats.

På torsdag 15 januari 19.00 spelar Örebro Hockey borta mot Luleå och Malmö borta mot Skellefteå AIK.

Örebro Hockey–Malmö 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 1–0 (23.00) Teemu Turunen (Patrik Karlkvist, David Quenneville), 1–1 (35.53) Seth Barton (Robin Salo, Petter Vesterheim).

Tredje perioden: 2–1 (45.42) Kalle Kossila (Teemu Turunen, David Quenneville), 3–1 (46.08) David Quenneville (Luke Martin, William Wikman), 3–2 (51.58) Fredrik Händemark (Janne Kuokkanen, Robin Salo), 4–2 (57.12) Jesse Ylönen (Patrik Puistola, Peetro Seppälä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-0-3

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Luleå HF, borta, 15 januari 19.00

Malmö: Skellefteå AIK, borta, 15 januari 19.00