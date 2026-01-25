Ore tog ny seger mot favoritmotståndet

Falu 2 är lite av ett drömmotstånd för Ore. På söndagen vann Ore på nytt – den här gången hemma i Furudals Hockeycenter. Matchen i U18 division 1 västra B vår slutade hela 9–2 (3–0, 3–1, 3–1). Det var Ores sjätte raka seger mot Falu 2.

Borlänge Hockey 2 nästa för Ore

Ore dominerade i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Ore stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 6–1 till 9–1 på bara 4.34.

Walter Knutsson reducerade förvisso men närmare än 9–2 kom inte Falu 2. Ore tog därmed en stabil seger.

Jegors Rogolevs och Felix Ekvall gjorde ett mål och två assist var för Ore.

När lagen senast möttes blev det seger för Ore med 8–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Ore vunnit.

Söndag 1 februari spelar Ore borta mot Borlänge Hockey 2 15.15 och Falu 2 mot Ludvika/Smedjebacken hemma 11.45 i Lugnets Ishall.

Ore–Falu 2 9–2 (3–0, 3–1, 3–1)

U18 division 1 västra B vår, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (4.43) Herman Fagerström (Jegors Rogolevs), 2–0 (13.03) Herman Fagerström (Edvin Fagerström, Georgijs Ilovaiskis), 3–0 (18.12) Edvin Fagerström (Ludvig Sultan).

Andra perioden: 3–1 (22.12) Philip Lowén (Texas Olofsson), 4–1 (22.29) Melwin Orenäs (Jonathan Karner, Felix Ekvall), 5–1 (25.36) Felix Ekvall (Jegors Rogolevs), 6–1 (35.20) Ludvig Sultan (Felix Lövgren).

Tredje perioden: 7–1 (41.22) Jegors Rogolevs (Maksim Sudarev, Linus Andersson), 8–1 (44.33) Ludvig Sultan (Edward Sööt), 9–1 (45.56) Melwin Orenäs (Felix Ekvall, Alfred Jurås), 9–2 (52.46) Walter Knutsson (Viggo Söderholm).

Nästa match:

Ore: Borlänge HF 2, borta, 1 februari 15.15

Falu 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 1 februari 11.45