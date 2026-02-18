Ombytta roller när Mörrums GoIS U20 besegrade Vita Hästen J20

Seger för Mörrums GoIS U20 med 2–1 mot Vita Hästen J20

Mörrums GoIS U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theo Löfström matchvinnare för Mörrums GoIS U20

På onsdagen möttes Vita Hästen J20 och gästande Mörrums GoIS U20 i Himmelstalundshallen i U20 juniorettan syd herr. Senast lagen möttes, 7 februari, vann Vita Hästen J20 med 6–2, men den här gången var det Mörrums GoIS U20 som var bättre. Slutresultatet blev 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).

Det här var första gången den här säsongen som Vita Hästen J20 inte vann på hemmaplan.

Det här innebär att Mörrums GoIS U20 nu har fyra segrar i följd i U20 juniorettan syd herr.

Vita Hästen J20–Mörrums GoIS U20 – mål för mål

Sebastian Erkenbölling gjorde 1–0 till Mörrums GoIS U20 efter bara 3.08 på passning från Matei Bolocan.

Efter 9.08 i andra perioden slog Theo Löfström till på pass av Sigge Grindhage och Edvin Gummesson och gjorde 0–2.

9.37 in i tredje perioden fick Emil Önander utdelning framspelad av Emil Aldén och Jakob Holgersson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vita Hästen J20.

Vita Hästen J20 har tre vinster och två förluster och 17–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med en omgång kvar är Vita Hästen J20 på tredje plats i tabellen medan Mörrums GoIS U20 är på sjunde plats.

Vita Hästen J20 tar sig an Mariestad i nästa match hemma lördag 21 februari 13.50. Mörrums GoIS U20 möter samma dag 14.00 Boro/Vetlanda borta.

Vita Hästen J20–Mörrums GoIS U20 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (3.08) Sebastian Erkenbölling (Matei Bolocan).

Andra perioden: 0–2 (29.08) Theo Löfström (Sigge Grindhage, Edvin Gummesson).

Tredje perioden: 1–2 (49.37) Emil Önander (Emil Aldén, Jakob Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 3-0-2

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Nästa match:

Vita Hästen J20: Mariestads BoIS HC, hemma, 21 februari 13.50

Mörrums GoIS U20: Boro Vetlanda HC, borta, 21 februari 14.00