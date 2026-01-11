Olle Därth i målform när Timrå U20 vann mot Brynäs

Timrå U20-seger med 7–3 mot Brynäs

Timrå U20:s Olle Därth tvåmålsskytt

Lucas Brauer avgjorde för Timrå U20

Bortalaget Timrå U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Brynäs i U20 nationell norra. 3–7 (1–0, 1–3, 1–4) slutade matchen på söndagen.

Timrå U20 hade åtta raka förluster mot Brynäs inför söndagens match.

Timrå U20 hade inför matchen förlorat de senaste åtta mötena mot Brynäs.

Brynäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.42 slog Gustav Hillström till på pass av Alieu Moldal Bah och Sigge Holmgren.

Brynäs gjorde 2–0 genom Hugo Östberg efter 10.35 i andra perioden.

Timrå U20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 inom bara 4.07.

I tredje perioden kvitterade först Brynäs till 3–3. Därefter var det Timrå U20 för hela slanten. Laget gjorde fyra raka mål och tog en enkel seger.

Timrå U20:s nya tabellposition är fjärde plats medan Brynäs fortfarande leder serien, två poäng före Mora.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

Nästa motstånd för Brynäs är Djurgården. Lagen möts onsdag 14 januari 19.00 på Hovet. Timrå U20 tar sig an AIK borta lördag 17 januari 15.30.

Brynäs–Timrå U20 3–7 (1–0, 1–3, 1–4)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.42) Gustav Hillström (Alieu Moldal Bah, Sigge Holmgren).

Andra perioden: 2–0 (30.35) Hugo Östberg (Theo Östberg, Victor Raftheim Hedin), 2–1 (31.58) William Sörbrand (Lucas Brauer, Filip Michalski), 2–2 (32.51) Filip Sjölund (Adrian Thun-Hansson, Axel Carnbro), 2–3 (36.05) Olle Därth (Vincent Romö, Alex Kristiansson).

Tredje perioden: 3–3 (42.22) Hugo Engelaar (Hugo Östberg), 3–4 (43.28) Lucas Brauer (Edwin Annerstedt, David Slacik), 3–5 (46.31) Olle Därth (Wilmer Salzer, William Sörbrand), 3–6 (50.05) Axel Carnbro (Filip Sjölund, Filip Michalski), 3–7 (54.24) Edwin Annerstedt (David Slacik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

Timrå U20: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 14 januari 19.00

Timrå U20: AIK, borta, 17 januari 15.30