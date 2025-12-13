Oliver Olsson i målform – Hanhals vann mot Tingsryd J20

Hanhals-seger med 3–2 mot Tingsryd J20

Oliver Olsson gjorde två mål för Hanhals

Andra raka nederlaget för Tingsryd J20

Bortalaget Hanhals tog hem de tre poängen efter seger mot Tingsryd J20 i U20 region syd herr. 2–3 (1–2, 0–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Tingsryd J20 tog ledningen i början av första perioden genom Nils Stenberg.

Därefter fixade Hanhals Axel Wennerö och Oliver Olsson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 3.39 i andra perioden nätade Oliver Olsson på nytt framspelad av Hugo Samuelsson och Hugo Flink och gjorde 1–3.

Tingsryd J20 reducerade till 2–3 redan efter efter 42 sekunder i tredje perioden genom Vincent Lundkvist framspelad av Noah Brattlöf och Mathias Burehed. Mer än så blev det dock inte för Tingsryd J20.

Hanhals Hugo Samuelsson hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv med 6–2.

Tingsryd J20–Hanhals 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (2.47) Nils Stenberg (Oscar Gustafsson), 1–1 (3.07) Oliver Olsson (Hugo Samuelsson), 1–2 (16.34) Axel Wennerö (Hugo Flink, Hugo Samuelsson).

Andra perioden: 1–3 (23.39) Oliver Olsson (Hugo Samuelsson, Hugo Flink).

Tredje perioden: 2–3 (40.42) Vincent Lundkvist (Noah Brattlöf, Mathias Burehed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 3-0-2

Hanhals: 3-0-2