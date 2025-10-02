Oliver Hammerman fixade segern för Nacka i matchen mot Tyresö Hanviken Hockey

Nacka vann med 5–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

Oliver Hammerman gjorde tre mål för Nacka

Melvin Kull matchvinnare för Nacka

Det blev ett hattrick för Nackas Oliver Hammerman i matchen mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst herr. Nacka vann på bortaplan med 5–2 (1–0, 3–2, 1–0).

I och med detta har Tyresö Hanviken Hockey fyra förluster i rad.

Oliver Hammerman tremålsskytt för Nacka

Oliver Hammerman gjorde 1–0 till gästande Nacka efter 13.29 på pass av Jack Strömsholm och Vidar Bildsten. Nacka övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.52 genom Oliver Hammerman och gick upp till 0–3 innan Tyresö Hanviken Hockey kom tillbaka och reducerade till 2–3.

Innan perioden var över hade Nacka ryckt åt sig ledningen med 2–4. 12.13 in i tredje perioden slog Oliver Hammerman till på nytt framspelad av Vidar Bildsten och Simon Ingelsson och ökade ledningen. Målet var Oliver Hammermans femte i U18 regional öst herr.

Oliver Hammerman gjorde tre mål för Nacka.

Tyresö Hanviken Hockey har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Nacka har nio poäng.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Tyresö Hanviken Hockey Täby borta i Tibble Ishall 17.25 medan Nacka spelar borta mot Brinken 18.30.

Tyresö Hanviken Hockey–Nacka 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)

U18 regional öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (13.29) Oliver Hammerman (Jack Strömsholm, Vidar Bildsten).

Andra perioden: 0–2 (24.52) Oliver Hammerman (Melker Nordström, Love Martiniussen), 0–3 (27.59) Melvin Kull (William Kolm), 1–3 (31.17) Millian Virkkunen (Adam Vikström), 2–3 (32.50) Max Andersson (Emil Perving, Millian Virkkunen), 2–4 (38.15) Wilson Wikholm (Erik Lanestrand).

Tredje perioden: 2–5 (52.13) Oliver Hammerman (Vidar Bildsten, Simon Ingelsson).

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: IFK Täby HC, borta, 5 oktober

Nacka: Brinkens IF, borta, 5 oktober