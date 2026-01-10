Ö-vik Hockey U18 segrade mot Vännäs U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr

Ö-vik Hockey U18 segrade – 3–1 mot Vännäs U18

Vilmer Östman matchvinnare för Ö-vik Hockey U18

Vännäs U18 nu sjunde, Ö-vik Hockey U18 på andra plats

Ö-vik Hockey U18 segrade på bortaplan i Vännäs Ishall mot Vännäs U18 i första matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr. 1–3 (1–1, 0–2, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Sundsvall Hockey U18 nästa för Ö-vik Hockey U18

Vännäs U18 tog ledningen efter 6.27 genom Isak Brask efter pass från Emil Renström och Leon Bergqvist. 1–1 kom efter 18.52 när Alex Lindahl slog till efter förarbete från Wille Byström och Alvin Engwall.

Laget tog ledningen redan efter efter nio sekunder i andra perioden genom Vilmer Östman med assist av Arvid Nilsson och Oskar Bergenström. Efter 17.33 i andra perioden slog Alvin Engwall till framspelad av Liam Johansson och Vilmer Östman och gjorde 1–3. Därmed hade Ö-vik Hockey U18 vänt matchen.

Tredje perioden blev mållös och Ö-vik Hockey U18 höll i sin 3–1-ledning och vann.

För tabellens utseende betyder det här att Vännäs U18 ligger på sjunde plats medan Ö-vik Hockey U18 har andraplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Vännäs med 5–2.

I nästa match möter Vännäs U18 Clemensnäs U18 hemma på fredag 16 januari 19.30. Ö-vik Hockey U18 möter Sundsvall Hockey U18 onsdag 14 januari 19.30 hemma.

Vännäs U18–Ö-vik Hockey U18 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.27) Isak Brask (Emil Renström, Leon Bergqvist), 1–1 (18.52) Alex Lindahl (Wille Byström, Alvin Engwall).

Andra perioden: 1–2 (20.09) Vilmer Östman (Arvid Nilsson, Oskar Bergenström), 1–3 (37.33) Alvin Engwall (Liam Johansson, Vilmer Östman).

Nästa match:

Vännäs U18: Clemensnäs HC, hemma, 16 januari 19.30

Ö-vik Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 14 januari 19.30