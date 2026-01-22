Nyköping utklassade Boo på hemmaplan

Seger för Nyköping med 7–1 mot Boo

Nyköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Hernkvist matchvinnare för Nyköping

Nyköping dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Boo i U18 allettan östra fortsättningsserie med hela 7–1 (3–0, 1–0, 3–1).

Nyköping hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Boo.

Segern var Nyköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Nyköping–Boo – mål för mål

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 6.51 i andra perioden slog Petter Karlsson till framspelad av Gustav Lindberg och Zach Rohdin och gjorde 4–0.

Nyköping hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.07 genom Petter Karlsson och gick upp till 6–0 innan Boo svarade.

Till slut blev det 7–1 till Nyköping.

Petter Karlsson och Zsombor Kovacs gjorde två mål och ett assist var för Nyköping.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Boo är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boo HC vunnit.

Nyköping tar sig an Väsby i nästa match hemma söndag 25 januari 15.40. Boo möter samma dag 17.30 IK Göta borta.

Nyköping–Boo 7–1 (3–0, 1–0, 3–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (6.35) Zsombor Kovacs (Gergo Lenkey), 2–0 (14.24) Emil Hernkvist (Zach Rohdin), 3–0 (18.00) Gergo Lenkey (Zsombor Kovacs, Valter Wesley).

Andra perioden: 4–0 (26.51) Petter Karlsson (Gustav Lindberg, Zach Rohdin).

Tredje perioden: 5–0 (43.07) Petter Karlsson (Sammy Nilsson, Lucas Hellberg), 6–0 (51.12) Zsombor Kovacs (Elton Nyström, Gergo Lenkey), 6–1 (53.51) Max Stavin (Oliver Dansk), 7–1 (57.21) Sammy Nilsson (Petter Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 4-0-1

Boo: 3-0-2

Nästa match:

Nyköping: Väsby IK HK, hemma, 25 januari 15.40

Boo: IK Göta, borta, 25 januari 17.30