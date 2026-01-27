Nyköping tog klar seger – höll nollan mot Väsby

Nyköping vann med 4–0 mot Väsby

Nyköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Andra raka segern för Nyköping

Fyra mål framåt och hållen nolla. Nyköping tog en klar seger hemma mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie. Slutresultatet blev 4–0.

Segern var Nyköpings femte på de senaste sex matcherna.

Eskilstuna Linden Hockey nästa för Nyköping

I tabellen innebär det här att Väsby nu ligger på åttonde plats i tabellen. Nyköping leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Nyköping Eskilstuna Linden Hockey borta i Smehallen, onsdag 28 januari 19.30. Väsby spelar borta mot Vallentuna söndag 1 februari 17.40.