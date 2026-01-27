Prenumerera

Nyköping tog klar seger – höll nollan mot Väsby

  • Nyköping vann med 4–0 mot Väsby

  • Nyköpings femte seger på de senaste sex matcherna

  • Andra raka segern för Nyköping

Fyra mål framåt och hållen nolla. Nyköping tog en klar seger hemma mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie. Slutresultatet blev 4–0.

Segern var Nyköpings femte på de senaste sex matcherna.

Eskilstuna Linden Hockey nästa för Nyköping

I tabellen innebär det här att Väsby nu ligger på åttonde plats i tabellen. Nyköping leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Nyköping Eskilstuna Linden Hockey borta i Smehallen, onsdag 28 januari 19.30. Väsby spelar borta mot Vallentuna söndag 1 februari 17.40.

