Nyköping tog klar seger – höll nollan mot Väsby
Följ HockeySverige på
Google news
- Nyköping vann med 4–0 mot Väsby
- Nyköpings femte seger på de senaste sex matcherna
- Andra raka segern för Nyköping
Fyra mål framåt och hållen nolla. Nyköping tog en klar seger hemma mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie. Slutresultatet blev 4–0.
Segern var Nyköpings femte på de senaste sex matcherna.
Eskilstuna Linden Hockey nästa för Nyköping
I tabellen innebär det här att Väsby nu ligger på åttonde plats i tabellen. Nyköping leder serien.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
I nästa omgång har Nyköping Eskilstuna Linden Hockey borta i Smehallen, onsdag 28 januari 19.30. Väsby spelar borta mot Vallentuna söndag 1 februari 17.40.
Den här artikeln handlar om: