Nybro Vikings utklassade Mjölby på hemmaplan

Nybro Vikings vann med 10–3 mot Mjölby

Nybro Vikings Manfred Åkesson tremålsskytt

Tredje raka segern för Nybro Vikings

Nybro Vikings dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Mjölby i U18 division 1 syd B vår med hela 10–3 (2–0, 4–3, 4–0).

Nybro Vikings började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.22 slog Tristan Hoberg till. Nybro Vikings ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 4.23 nätade Måns Holgersson på pass av Casper Forsberg och Wilmer Holmqvist.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–3. Målen i sista perioden gjordes av Manfred Åkesson, Wilmer Holmqvist, Sebastian Hammarstedt och Elias Ekman.

Nybro Vikings Manfred Åkesson stod för tre mål och ett assist, Wilmer Holmqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Måns Holgersson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Nybro Vikings har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan Mjölby är utan poäng efter två matcher.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Nybro Vikings är Dalen. Lagen möts söndag 25 januari 14.00 i Liljas Arena.

Nybro Vikings–Mjölby 10–3 (2–0, 4–3, 4–0)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Tristan Hoberg, 2–0 (4.23) Måns Holgersson (Casper Forsberg, Wilmer Holmqvist).

Andra perioden: 2–1 (22.12) Philip Bågenklint (Theo Cannervik, Leo Gustafsson), 3–1 (22.29) Norton Jonsson (Tristan Hoberg, John Berglycke), 4–1 (25.09) Manfred Åkesson (Ville Diesner, Wilmer Holmqvist), 4–2 (28.22) Isak Axelsson, 5–2 (30.47) Sebastian Hammarstedt (Joel Falck, Vilgot Zetterqvist), 5–3 (33.49) Isac Gustafsson (Isak Axelsson, Zeb Enell), 6–3 (35.47) Manfred Åkesson.

Tredje perioden: 7–3 (53.31) Wilmer Holmqvist (Manfred Åkesson, Måns Holgersson), 8–3 (55.18) Sebastian Hammarstedt (Joel Falck, Liam Burgesäter), 9–3 (56.04) Manfred Åkesson (Wilmer Holmqvist, Måns Holgersson), 10–3 (58.02) Elias Ekman (Ville Diesner, Aston Lindahl).

Nästa match:

Nybro Vikings: HC Dalen, hemma, 25 januari 14.00