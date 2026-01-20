Nybro förlänger segersviten mot Värnamo

Nybro segrade – 7–0 mot Värnamo

Nybros femte seger på de senaste sex matcherna

Erik Gruvhagen med två mål för Nybro

Värnamo har varit lite av ett drömmotstånd för Nybro. På tisdagen tog Nybro ännu en seger hemma mot Värnamo. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0). Det var Nybros åttonde raka seger mot just Värnamo.

Segern var Nybros femte på de senaste sex matcherna.

Erik Gruvhagen tvåmålsskytt för Nybro

Nybro stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 1.57 i andra perioden nätade Wilmer Holmqvist framspelad av Hugo Johnsén och Måns Holgersson och gjorde 4–0. Erik Gruvhagen gjorde dessutom 5–0 efter 3.22 på pass av Anton Sjödahl.

53 sekunder in i tredje perioden satte Albin Sandberg pucken framspelad av Ludvig Etzén och ökade ledningen. Anton Sjödahl gjorde också 7–0 efter 14.27.

Nybros Erik Gruvhagen stod för två mål och ett assist och Manfred Åkesson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nybro Vikings IF vunnit.

Lördag 24 januari 14.00 möter Nybro Gislaved hemma i Liljas Arena medan Värnamo spelar borta mot Rydaholm.

Nybro–Värnamo 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (6.32) Erik Gruvhagen (Manfred Åkesson, Oskar Rosengren), 2–0 (15.50) Manfred Åkesson (Erik Gruvhagen, Lucas Törnqvist), 3–0 (19.36) Lucas Törnqvist (Manfred Åkesson).

Andra perioden: 4–0 (21.57) Wilmer Holmqvist (Hugo Johnsén, Måns Holgersson), 5–0 (23.22) Erik Gruvhagen (Anton Sjödahl).

Tredje perioden: 6–0 (40.53) Albin Sandberg (Ludvig Etzén), 7–0 (54.27) Anton Sjödahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

Nybro: Gislaveds SK, hemma, 24 januari 14.00

Värnamo: Rydaholms SK, borta, 24 januari 14.00