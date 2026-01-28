Ny seger för Winnipeg mot favoritmotståndet

Winnipeg vann med 4–3 mot New Jersey

Nino Niederreiter matchvinnare för Winnipeg

Andra förlusten i rad för New Jersey

Winnipeg fortsätter att ha det lätt mot New Jersey i NHL. På onsdagen vann Winnipeg på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 3–1, 0–1) borta i Prudential Center. Det var Winnipegs fjärde raka seger mot New Jersey.

Tampa Bay nästa för Winnipeg

Winnipeg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.33 slog Mark Scheifele till framspelad av Kyle Connor och Gabriel Vilardi. 1–1 kom efter 8.02 när Lenni Haemeenaho fick träff efter pass från Arseni Gritsyuk.

Winnipeg stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

New Jersey reducerade dock till 2–4 genom Jesper Bratt efter 19.24 av perioden.

Efter 18.14 i tredje perioden reducerade New Jersey på nytt genom Nico Hischier på pass av Jesper Bratt och Jack Hughes. 3–4-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Winnipeg med 4–3.

I nästa match möter New Jersey Nashville hemma och Winnipeg möter Tampa Bay borta. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 01.00.

New Jersey–Winnipeg 3–4 (1–1, 1–3, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (1.33) Mark Scheifele (Kyle Connor, Gabriel Vilardi), 1–1 (8.02) Lenni Haemeenaho (Arseni Gritsyuk).

Andra perioden: 1–2 (23.23) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Kyle Connor), 1–3 (27.51) Cole Koepke (Alex Iafallo, Morgan Barron), 1–4 (36.42) Nino Niederreiter (Vladislav Namestnikov, Adam Lowry), 2–4 (39.24) Jesper Bratt (Jack Hughes, Dougie Hamilton).

Tredje perioden: 3–4 (58.14) Nico Hischier (Jesper Bratt, Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: Nashville Predators, hemma, 30 januari 01.00

Winnipeg: Tampa Bay Lightning, borta, 30 januari 01.00