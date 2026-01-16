Ny seger för Vimmerby mot drömmotståndet

Seger för Vimmerby med 4–3 efter förlängning

Johan Mörnsjö matchvinnare för Vimmerby

Västerås fjärde raka förlust

Tre raka segrar hade Vimmerby mot just Västerås i hockeyallsvenskan inför fredagens match. Och på fredagen segrade Vimmerby på nytt – den här gången med 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning hemma i VBO Arena.

Johan Mörnsjö slog till 1.34 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Vimmerby hade före fredagens hemmamatch fem förluster i rad.

AIK nästa för Vimmerby

Vimmerby startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Marcus Limpar Lantz och Isac Andersson innan Västerås svarade och gjorde 2–1 genom Max Karlsson.

Efter 5.29 i andra perioden slog Emil Ekholm till framspelad av William Alftberg och gjorde 3–1. Västerås Kim Rosdahl gjorde 3–2 efter 18.19 på pass av Jimmie Jansson och Oscar Lawner.

14.53 in i tredje perioden slog Malte Sjögren till på pass av Oscar Birgersson och Anton Mylläri och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.34 innan Vimmerby avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Johan Mörnsjö, framspelad av Nick Bochen och Arvid Caderoth.

Västerås är nu sist i tabellen medan Vimmerby är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Vimmerby är AIK. Lagen möts onsdag 21 januari 19.00 på Hovet. Västerås tar sig an Nybro hemma lördag 17 januari 18.00.

Vimmerby–Västerås 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (4.39) Marcus Limpar Lantz (Hugo Lejon), 2–0 (18.37) Isac Andersson, 2–1 (19.29) Max Karlsson (Veikko Loimaranta, Jimmie Jansson).

Andra perioden: 3–1 (25.29) Emil Ekholm (William Alftberg), 3–2 (38.19) Kim Rosdahl (Jimmie Jansson, Oscar Lawner).

Tredje perioden: 3–3 (54.53) Malte Sjögren (Oscar Birgersson, Anton Mylläri).

Förlängning: 4–3 (61.34) Johan Mörnsjö (Nick Bochen, Arvid Caderoth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Västerås: 1-3-1

Nästa match:

Vimmerby: AIK, borta, 21 januari 19.00

Västerås: Nybro Vikings IF, hemma, 17 januari 18.00