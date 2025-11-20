Ny seger för Växjö mot Leksand

Växjö segrade – 4–1 mot Leksand

Sebastian Strandberg avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö fortsätter att vinna mot Leksand i SHL. På torsdagen segrade Växjö på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) borta i Tegera Arena. Det var Växjös fjärde raka seger mot Leksand.

Örebro Hockey nästa för Växjö

Efter fem minuters spel gjorde Växjö 0–1.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 7.44 när Sebastian Strandberg hittade rätt assisterad av Keegan Lowe och Dylan Mclaughlin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Växjö ökade ledningen till 0–3 genom Dylan Mclaughlin efter 2.57 i tredje perioden.

Wiktor Nilsson reducerade dock för Leksand med bara fyra minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Växjö kunde dock avgöra till 1–4 med 1.11 kvar av matchen genom Kalle Kratz.

Resultatet innebär att Leksand ligger kvar på 14:e och sista plats och Växjö på fjärde plats i tabellen.

På lördag 22 november 15.15 spelar Leksand hemma mot Frölunda och Växjö borta mot Örebro Hockey.

Leksand–Växjö 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (5.31) Joel Persson (Kalle Kratz, Ludvig Nilsson), 0–2 (7.44) Sebastian Strandberg (Keegan Lowe, Dylan Mclaughlin).

Tredje perioden: 0–3 (42.57) Dylan Mclaughlin (Sebastian Strandberg), 1–3 (56.46) Wiktor Nilsson (Olle Strandell, Peter Cehlarik), 1–4 (58.49) Kalle Kratz (Ludvig Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Frölunda HC, hemma, 22 november

Växjö: Örebro HK, borta, 22 november