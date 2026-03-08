Ny seger för Väsby mot Vallentuna

Väsby-seger med 7–1 mot Vallentuna

Adam Säll tvåmålsskytt för Väsby

Hilar Astroha avgjorde för Väsby

Vallentuna är ett favoritmotstånd för Väsby och på söndagen tog Väsby ännu en seger hemma mot just Vallentuna. Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie slutade hela 7–1 (2–0, 2–0, 3–1). Det var Väsbys fjärde raka seger mot just Vallentuna.

Adam Säll tvåmålsskytt för Väsby

Adam Säll gjorde 1–0 till Väsby efter fem minuters spel efter pass från Bruno Gääw-Nilsson. Laget gjorde 2–0 efter 8.45 när Hilar Astroha hittade rätt på passning från Deniss Vasiljevs.

Efter 4.09 i andra perioden slog Michel Gosselin till framspelad av Loui Paulsson och gjorde 3–0. Vincent Edlund – Ahl gjorde dessutom 4–0 efter 11.29 på pass av Mykhailo Hladkykh.

2.05 in i tredje perioden nätade Väsbys Hugo Di Meglio på pass av Viktor Forsberg och ökade ledningen. 14.02 in i perioden fick Alvin Alexandersson utdelning på pass av Alvar Nyström och Vidar Malmström och reducerade. Men mer än så orkade Vallentuna inte med. Efter 17.11 nätade Philip Israelsson framspelad av Vincent Edlund – Ahl och Isac Vikström och ökade ledningen för Väsby. Adam Säll stod för målet när Väsby punkterade matchen med ett 7–1-mål med 50 sekunder kvar att spela med assist av Loui Paulsson och Julian Johansson. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Väsby med 18–13 och Vallentuna med 14–19 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Väsby slutar på sjätte plats i tabellen och Vallentuna på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Väsby IK HK vunnit.

Väsby–Vallentuna 7–1 (2–0, 2–0, 3–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (5.50) Adam Säll (Bruno Gääw-Nilsson), 2–0 (8.45) Hilar Astroha (Deniss Vasiljevs).

Andra perioden: 3–0 (24.09) Michel Gosselin (Loui Paulsson), 4–0 (31.29) Vincent Edlund – Ahl (Mykhailo Hladkykh).

Tredje perioden: 5–0 (42.05) Hugo Di Meglio (Viktor Forsberg), 5–1 (54.02) Alvin Alexandersson (Alvar Nyström, Vidar Malmström), 6–1 (57.11) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl, Isac Vikström), 7–1 (59.10) Adam Säll (Loui Paulsson, Julian Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Vallentuna: 3-0-2