Ny seger för Valbo J20 mot Malung

Seger för Valbo J20 med 6–2 mot Malung

Oscar Berggren med två mål för Valbo J20

Tim Schilling avgjorde för Valbo J20

Valbo J20 fortsätter att vinna mot Malung i U20 region väst herr. På onsdagen segrade Valbo J20 på nytt – den här gången med hela 6–2 (2–1, 2–0, 2–1) borta i Malungs Ishall. Det var Valbo J20:s femte raka seger mot Malung.

Valbo J20:s Oscar Berggren tvåmålsskytt

Valbo J20 tog ledningen i början av första perioden genom Noel Öberg.

Malung gjorde 1–1 genom Arvid Läth tidigt i matchen.

Valbo J20 tog ledningen på nytt genom Elias Malmberg efter 8.12.

Efter 14.52 i andra perioden slog Tim Schilling till framspelad av Carl Öhman och gjorde 1–3.

Oscar Berggren gjorde dessutom 1–4 efter 18.37 på pass av Anton Hedlund.

Efter 6.38 i tredje perioden ökade Valbo J20 på till 1–5 på nytt genom Oscar Berggren.

Malung reducerade dock på nytt till 2–5 genom Arvid Nilsson efter 10.51 av perioden.

Valbo J20 kunde dock avgöra till 2–6 med 2.08 kvar av matchen genom Elias Östlin.

För tabellens utseende betyder det här att Malung ligger på sjunde plats medan Valbo J20 har sjätteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Valbo HC vunnit.

Lördag 13 december möter Malung Strömsbro borta 16.45 och Valbo J20 möter Borlänge borta 12.00.

Malung–Valbo J20 2–6 (1–2, 0–2, 1–2)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.49) Noel Öberg (Hannes Tupakka), 1–1 (3.48) Arvid Läth, 1–2 (8.12) Elias Malmberg (Robin Lundh).

Andra perioden: 1–3 (34.52) Tim Schilling (Carl Öhman), 1–4 (38.37) Oscar Berggren (Anton Hedlund).

Tredje perioden: 1–5 (46.38) Oscar Berggren (Felix Åkerson, Benjamin Wettervik), 2–5 (50.51) Arvid Nilsson (Artur Yanchalouski, Arvid Läth), 2–6 (57.52) Elias Östlin (Felix Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Valbo J20: 3-0-2

Nästa match:

Malung: Strömsbro IF, borta, 13 december 16.45

Valbo J20: Borlänge HF, borta, 13 december 12.00