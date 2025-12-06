Ny seger för Umeå Hockeyklubb U18 mot drömmotståndet

Fem raka segrar hade Umeå Hockeyklubb U18 mot just AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Umeå Hockeyklubb U18 på nytt – den här gången med hela 14–0 (10–0, 2–0, 2–0) borta i Högslättens Ishall.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin:

– Gedigen insats från vår sida, både offensivt som defensivt. Bra fart och hög intensitet samt bra knorr på målskyttet.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin, som stod för hela fyra mål i matchen.

Umeå Hockeyklubb U18 höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Leon Vestin fyramålsskytt för Umeå Hockeyklubb U18

I första perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 10–0.

Efter 48 sekunder i andra perioden nätade Vincent Reichler på pass av Folke Hertzberg och gjorde 0–11.

Leon Vestin gjorde dessutom 0–12 efter 2.33 framspelad av Vincent Reichler och Lukas Pålsson Enmark.

8.10 in i tredje perioden slog Emil Bergetoft till återigen på pass av Isac Näsström och ökade ledningen.

Efter 13.27 gjorde Leon Vestin också 0–14 efter förarbete från Emil Bergetoft. 0–14-målet blev matchens sista.

AIK-Hockey Härnösand U18 har en vinst och fyra förluster och 10–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Umeå Hockeyklubb U18 har fem vinster och 49–2 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats och Umeå Hockeyklubb U18 i serieledning.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå Hockey Klubb med 12–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter AIK-Hockey Härnösand U18 Vännäs HC U18 i Högslättens Ishall 12.00. Umeå Hockeyklubb U18 tar sig an Kovland U18 borta 11.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Umeå Hockeyklubb U18 0–14 (0–10, 0–2, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (0.26) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Emil Blomqvist), 0–2 (8.30) Leon Vestin (Arvid Wiggh), 0–3 (10.33) Arvid Wiggh (Oskar Blombäck, Ebbe Nordbrandt), 0–4 (10.48) Oscar Grundberg (Leon Vestin), 0–5 (13.06) Lukas Pålsson Enmark, 0–6 (14.37) Elias Wallgren (Olle Lidman, Vincent Reichler), 0–7 (15.16) Oskar Blombäck (Arvid Wiggh), 0–8 (16.11) Emil Bergetoft (Leon Vestin, Oscar Grundberg), 0–9 (17.59) Arvid Wiggh (Oskar Blombäck, Ebbe Nordbrandt), 0–10 (18.16) Oscar Grundberg (Leon Vestin).

Andra perioden: 0–11 (20.48) Vincent Reichler (Folke Hertzberg), 0–12 (22.33) Leon Vestin (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark).

Tredje perioden: 0–13 (48.10) Emil Bergetoft (Isac Näsström), 0–14 (53.27) Leon Vestin (Emil Bergetoft).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-0-4

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Vännäs HC, hemma, 7 december

Umeå Hockeyklubb U18: Kovlands IshF, borta, 7 december