Ny seger för Tyresö Hanviken Hockey mot Brinken

Tyresö Hanviken Hockey segrade – 7–2 mot Brinken

Tyresö Hanviken Hockeys sjunde seger på de senaste sju matcherna

Max Andersson avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey fortsätter att ha det lätt mot Brinken i U18 regional öst fortsättning vår. På söndagen vann Tyresö Hanviken Hockey på nytt – den här gången med hela 7–2 (2–2, 5–0, 0–0) hemma i Tyresö Ishall. Det var Tyresö Hanviken Hockeys fjärde raka seger mot Brinken.

Det här innebär att Tyresö Hanviken Hockey nu har sju segrar i följd i U18 regional öst fortsättning vår.

Tyresö Hanviken Hockey–Brinken – mål för mål

Brinken tog ledningen i början av första perioden genom Artis Duklavs.

Tyresö Hanviken Hockey kvitterade till 1–1 genom Oscar Brehmer efter 14.21.

Efter 17.24 i matchen gjorde Brinken 1–2 genom Maté Szabó.

Tyresö Hanviken Hockey gjorde 2–2 genom Jonathan Thyselius med 1.44 kvar att spela.

I andra perioden var det Tyresö Hanviken Hockey som var starkast och gick från 2–2 till 7–2 genom mål av Max Andersson, Jonatan Tapper, Victor Ljusbol, Alexander Severin och Millian Virkkunen.

I tredje perioden höll Tyresö Hanviken Hockey i sin 7–2-ledning och vann.

Tyresö Hanviken Hockey stannar därmed i serieledning och Brinken på fjärde plats i tabellen. Noteras kan att Brinken sedan den 9 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken Hockey och Brinken den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Tisdag 27 januari 19.40 spelar Tyresö Hanviken Hockey borta mot Viggbyholm. Brinken möter Värmdö hemma i Lejonhallen torsdag 29 januari 19.40.

Tyresö Hanviken Hockey–Brinken 7–2 (2–2, 5–0, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (5.22) Artis Duklavs (Daniel Grypishyn), 1–1 (14.21) Oscar Brehmer (Eskil Kokoric, Emil Heidgren), 1–2 (17.24) Maté Szabó (Vincent Wennblom, Alexander Verhoof), 2–2 (18.16) Jonathan Thyselius (Neo Reimdal, Vilmer Smedmark).

Andra perioden: 3–2 (23.43) Max Andersson (Millian Virkkunen), 4–2 (25.25) Jonatan Tapper (Neo Reimdal, Steven Baremo), 5–2 (25.55) Victor Ljusbol (Emil Heidgren), 6–2 (30.20) Alexander Severin (Victor Ljusbol, Steven Baremo), 7–2 (39.06) Millian Virkkunen (Jonatan Tapper).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 5-0-0

Brinken: 3-0-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Viggbyholms IK, borta, 27 januari 19.40

Brinken: Värmdö HC, hemma, 29 januari 19.40