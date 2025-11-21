Ny seger för Strömsbro mot favoritmotståndet

Seger för Strömsbro med 4–3 efter förlängning

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Strömsbros Abbe Broberg tvåmålsskytt

Vallentuna är lite av ett drömmotstånd för Strömsbro. På fredagen vann Strömsbro på nytt – den här gången hemma i Testebo Arena. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Strömsbros femte raka seger mot Vallentuna.

Olle Hellström slog till 1.35 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Segern var Strömsbros fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Vallentuna nu har åtta förluster i rad.

Abbe Broberg gjorde två mål för Strömsbro

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden genom Leo Hällvik.

Strömsbro gjorde 1–1 genom Jesper Åhlen-Hedenström efter 10.28.

Vallentuna gjorde 1–2 genom William Hedman efter 15.14 i matchen.

Strömsbro gjorde 2–2 genom Abbe Broberg med 1.07 kvar att spela.

Vallentuna tog ledningen redan efter efter 18 sekunder i andra perioden genom Theo Hårdstam efter förarbete från William Wassberg och Olle Eklund.

14.22 in i tredje perioden nätade Strömsbros Abbe Broberg på nytt framspelad av Simon Hedlund och Jesper Åhlen-Hedenström och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.35 till Strömsbro också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Olle Hellström.

Det här var Strömsbros fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vallentunas tredje uddamålsförlust.

Strömsbro ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Vallentuna ligger på 16:e plats.

I nästa omgång har Strömsbro Clemensnäs hemma i Testebo Arena, söndag 23 november 16.00. Vallentuna spelar hemma mot Norrtälje fredag 28 november 19.00.

Strömsbro–Vallentuna 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (4.56) Leo Hällvik (Lukas Aaw, Valther Vannar), 1–1 (10.28) Jesper Åhlen-Hedenström (Olle Hellström, Marcus Linderborg), 1–2 (15.14) William Hedman (Simon Delden, Felix Jegander), 2–2 (18.53) Abbe Broberg (Oskar Klaar, Lucas Ekholm).

Andra perioden: 2–3 (20.18) Theo Hårdstam (William Wassberg, Olle Eklund).

Tredje perioden: 3–3 (54.22) Abbe Broberg (Simon Hedlund, Jesper Åhlen-Hedenström).

Förlängning: 4–3 (61.35) Olle Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Vallentuna: 0-1-4

Nästa match:

Strömsbro: Clemensnäs HC, hemma, 23 november

Vallentuna: Norrtälje IK, hemma, 28 november