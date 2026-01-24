Ny seger för Sollentuna mot drömmotståndet

Sollentuna vann med 6–2 mot IK Göta

Sollentunas femte seger på de senaste sex matcherna

Erik Wiberg avgjorde för Sollentuna

Sollentuna har haft det lätt mot IK Göta i U20 region öst fortsättning herr. Och på lördagen vann Sollentuna på nytt – den här gången med 6–2 (0–2, 2–0, 4–0) hemma. Det var Sollentunas fjärde raka seger mot IK Göta.

Segern var Sollentunas femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har IK Göta tio förluster i rad.

Huddinge nästa för Sollentuna

Jakob Onval gav IK Göta ledningen efter sju minuter framspelad av Yehor Trypolskyi och Zach Carlsson. Laget gjorde 0–2 när Gustav Fondelius hittade rätt efter 13.15.

Efter 8.24 i andra perioden slog Erik Wiberg till framspelad av Eric Hovmöller och Victor Logren och reducerade åt Sollentuna. Isac Crozzoli gjorde dessutom 2–2 efter 8.55 på pass av Branislav Fatul och Elias Sunebäck.

Sollentuna spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 6–2 genom mål av Erik Wiberg, Branislav Fatul, Elias Björkqvist och Isac Crozzoli och avgjorde matchen.

Branislav Fatul gjorde ett mål för Sollentuna och tre målgivande passningar och Isac Crozzoli stod för två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Sollentuna och IK Göta den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollentuna HC vunnit.

Måndag 26 januari spelar Sollentuna borta mot Huddinge 19.40 och IK Göta mot Nyköping hemma 20.00 i HCL Tech Arena.

Sollentuna–IK Göta 6–2 (0–2, 2–0, 4–0)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 0–1 (7.22) Jakob Onval (Yehor Trypolskyi, Zach Carlsson), 0–2 (13.15) Gustav Fondelius.

Andra perioden: 1–2 (28.24) Erik Wiberg (Eric Hovmöller, Victor Logren), 2–2 (28.55) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Elias Sunebäck).

Tredje perioden: 3–2 (47.20) Erik Wiberg (Samuel Yucel, Vincent De Alencar), 4–2 (48.13) Branislav Fatul (Hugo Wiberg, Elias Björkqvist), 5–2 (52.24) Elias Björkqvist (Branislav Fatul, Isac Crozzoli), 6–2 (58.11) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck, Branislav Fatul).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-1-0

IK Göta: 0-0-5

Nästa match:

Sollentuna: Huddinge IK, borta, 26 januari 19.40

IK Göta: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 26 januari 20.00