Ny seger för Orsa mot favoritmotståndet

Orsa segrade – 8–5 mot Hudiksvall

Kevin Sahlman tremålsskytt för Orsa

Anthon Nilsson-Andren matchvinnare för Orsa

Hudiksvall har varit lite av ett favoritmotstånd för Orsa. På lördagen tog Orsa ännu en seger hemma mot Hudiksvall. Matchen i U20 region väst herr slutade 8–5 (4–1, 3–2, 1–2). Det var Orsas sjunde raka seger mot just Hudiksvall.

Kevin Sahlman med tre mål för Orsa

I första perioden var det Orsa som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 7–3.

Hudiksvall reducerade dock till 7–4 genom Marcus Dahlström Borsje efter 11.23 av perioden.

Med 2.49 kvar i perioden i tredje perioden ökade Orsa på till 8–4 genom Vilmer Gräll.

Rasmus Edström reducerade förvisso men närmare än 8–5 kom inte Hudiksvall. Orsa tog därmed en säker seger.

Hudiksvalls Melker Dansk Hesselius hade tre assists. Liam Nordvall hade tre assists för Orsa, Kevin Sahlman gjorde tre mål och Malte Willford stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att Orsa ligger kvar på fjärde plats och Hudiksvall sist, på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Orsa IK vunnit.

I nästa match, lördag 31 januari möter Orsa Strömsbro borta i Testebo Arena 16.45 medan Hudiksvall spelar hemma mot BIK Karlskoga J20 13.00.

Orsa–Hudiksvall 8–5 (4–1, 3–2, 1–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (1.55) Kevin Sahlman (Malte Willford, Liam Nordvall), 1–1 (2.19) Rasmus Edström (Viktor List Halvarsson, Melker Dansk Hesselius), 2–1 (3.42) Anthon Nilsson-Andren (Vincent Lanfjärd Risberg), 3–1 (3.50) Kevin Sahlman, 4–1 (7.35) Malte Willford (Pontus Allmungs, Liam Nordvall).

Andra perioden: 5–1 (25.00) Kevin Sahlman (Malte Willford, Liam Nordvall), 6–1 (37.00) Anthon Nilsson-Andren (Noel Berglinn), 6–2 (37.19) Viktor List Halvarsson (Marcus Dahlström Borsje, Melker Dansk Hesselius), 7–2 (37.40) Noah Melvin (Alfred Vallin), 7–3 (38.30) Wilmer Henriksson (Melker Dansk Hesselius).

Tredje perioden: 7–4 (51.23) Marcus Dahlström Borsje, 8–4 (57.11) Vilmer Gräll, 8–5 (57.33) Rasmus Edström (Noah Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 3-1-1

Hudiksvall: 0-1-4

Nästa match:

Orsa: Strömsbro IF, borta, 31 januari 16.45

Hudiksvall: BIK Karlskoga, hemma, 31 januari 13.00