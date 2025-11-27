Ny seger för Örebro Hockey mot favoritmotståndet

Örebro Hockey segrade – 5–1 mot HV 71

Sampo Ranta tvåmålsskytt för Örebro Hockey

Andra raka segern för Örebro Hockey

Örebro Hockey fortsätter att vinna mot HV 71 i SHL. På torsdagen segrade Örebro Hockey på nytt – den här gången med hela 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) borta i Husqvarna Garden. Det var Örebro Hockeys fjärde raka seger mot HV 71.

Lucas Lagerberg gav HV 71 ledningen efter 11.04 efter pass från Oskar Stål-Lyrenäs och Andreas Borgman.

Örebro Hockey kvitterade genom Noah Steen efter förarbete från Peetro Seppälä efter 15.52.

Örebro Hockey gjorde också 1–2 efter 12.37 i andra perioden när Sampo Ranta hittade rätt på pass av David Quenneville och Sean Malone.

Egor Polin gjorde dessutom 1–3 efter 13.27 framspelad av Linus Arnesson och Niklas Nilsson.

7.00 in i tredje perioden satte Patrik Puistola pucken på pass av Patrik Karlkvist och Filip Berglund och ökade ledningen.

Efter 12.43 nätade Sampo Ranta på nytt framspelad av Peetro Seppälä och Sean Malone och ökade ledningen för Örebro Hockey.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 13–17 och Örebro Hockey med 11–15 i målskillnad.

Det här betyder att HV 71 är kvar på 13:e plats och Örebro Hockey stannar på tolfte plats, i serien. Noteras kan att Örebro Hockey sedan den 14 november har tappat fyra placeringar i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter HV 71 Brynäs i Monitor ERP Arena 15.15. Örebro Hockey tar sig an Rögle hemma 18.00.

HV 71–Örebro Hockey 1–5 (1–1, 0–2, 0–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (11.04) Lucas Lagerberg (Oskar Stål-Lyrenäs, Andreas Borgman), 1–1 (15.52) Noah Steen (Peetro Seppälä).

Andra perioden: 1–2 (32.37) Sampo Ranta (David Quenneville, Sean Malone), 1–3 (33.27) Egor Polin (Linus Arnesson, Niklas Nilsson).

Tredje perioden: 1–4 (47.00) Patrik Puistola (Patrik Karlkvist, Filip Berglund), 1–5 (52.43) Sampo Ranta (Peetro Seppälä, Sean Malone).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Örebro Hockey: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, borta, 29 november

Örebro Hockey: Rögle BK, hemma, 29 november