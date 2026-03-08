Ny seger för NY Islanders mot favoritmotståndet

NY Islanders vann med 2–1 efter förlängning

Bo Horvat matchvinnare för NY Islanders

Andra raka förlusten för San Jose

San Jose är lite av ett drömmotstånd för NY Islanders. På söndagen vann NY Islanders på nytt – den här gången borta i SAP Center at San Jose. Matchen i NHL slutade 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var NY Islanders femte raka seger mot San Jose.

Bo Horvat blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 4.20 in i förlängningen.

St Louis nästa för NY Islanders

NY Islanders tog ledningen efter 11.37 genom Anthony Deangelo efter förarbete av Calum Ritchie.

Macklin Celebrini kvitterade för San Jose efter 33 sekunder in i andra perioden på passning från Will Smith och John Klingberg.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för NY Islanders blev Bo Horvat som 4.20 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, San Jose med 17–15 och NY Islanders med 15–18 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann NY Islanders med 4–3.

NY Islanders möter St Louis onsdag 11 mars 00.30 borta.

San Jose–NY Islanders 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (11.37) Anthony Deangelo (Calum Ritchie).

Andra perioden: 1–1 (20.33) Macklin Celebrini (Will Smith, John Klingberg).

Förlängning: 1–2 (64.20) Bo Horvat.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-2-0

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: St Louis Blues, borta, 11 mars 00.30