Ny seger för Nashville mot favoritmotståndet

Nashville vann med 4–3 mot Calgary

Nashville avgjorde efter 59.31.

Erik Haula tvåmålsskytt för Nashville

Calgary har varit lite av ett favoritmotstånd för Nashville. På söndagen tog Nashville ännu en seger borta mot Calgary. Matchen i NHL slutade 4–3 (2–2, 1–0, 1–1). Det var Nashvilles fjärde raka seger mot just Calgary.

Nicolas Hague stod för Nashvilles avgörande mål med bara 29 sekunder kvar av slutperioden.

Nicolas Hague matchvinnare för Nashville

Calgary tog ledningen i början av första perioden genom Yan Kuznetsov.

Erik Haula gjorde att Nashville vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Calgary kvitterade till 2–2 genom Rasmus Andersson.

Efter 4.08 i andra perioden slog Michael Bunting till och gav Nashville ledningen.

12.49 in i tredje perioden satte Blake Coleman pucken framspelad av Mikael Backlund och Matt Coronato och kvitterade.

Men Nashville avgjorde matchen med 29 sekunder kvar att spela genom Nicolas Hague efter förarbete av Michael Bunting och Michael McCarron.

Michael Bunting gjorde ett mål för Nashville och spelade dessutom fram till tre mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Calgary med 14–13 och Nashville med 15–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nashville Predators vunnit.

Tisdag 6 januari 03.30 spelar Calgary hemma mot Seattle. Nashville möter Edmonton borta i Rogers Place onsdag 7 januari 03.00.

Calgary–Nashville 3–4 (2–2, 0–1, 1–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (1.56) Yan Kuznetsov (Mackenzie Weegar, Jonathan Huberdeau), 1–1 (11.19) Erik Haula (Michael Bunting, Steven Stamkos), 1–2 (12.52) Erik Haula (Steven Stamkos, Michael Bunting), 2–2 (13.41) Rasmus Andersson (Matt Coronato).

Andra perioden: 2–3 (24.08) Michael Bunting.

Tredje perioden: 3–3 (52.49) Blake Coleman (Mikael Backlund, Matt Coronato), 3–4 (59.31) Nicolas Hague (Michael Bunting, Michael McCarron).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Seattle Kraken, hemma, 6 januari 03.30

Nashville: Edmonton Oilers, borta, 7 januari 03.00