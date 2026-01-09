Ny seger för Montreal mot Florida

Montreal vann med 6–2 mot Florida

Montreals femte seger på de senaste sex matcherna

Montreals Alexandre Texier tremålsskytt

Florida har varit lite av ett drömmotstånd för Montreal. På fredagen tog Montreal ännu en seger hemma mot Florida. Matchen i NHL slutade 6–2 (2–0, 1–1, 3–1). Det var Montreals sjunde raka seger mot just Florida.

Segern var Montreals femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Montreals Alexandre Texier tremålsskytt

Montreal började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.59 slog Noah Dobson till efter förarbete från Mike Matheson och Oliver Kapanen. Laget gjorde 2–0 när Oliver Kapanen fick träff på passning från Juraj Slafkovsky efter 17.35.

Efter 5.33 i andra perioden slog Sam Bennett till och reducerade åt Florida. Montreals Alexandre Texier gjorde 3–1 efter 13.41 på pass av Alexandre Carrier och Nick Suzuki.

7.26 in i tredje perioden nätade Montreals Alexandre Texier återigen på pass av Mike Matheson och ökade ledningen. 11.23 in i perioden fick Sam Bennett utdelning på nytt framspelad av Evan Rodrigues och reducerade. Men mer än så orkade Florida inte med. Efter 17.59 nätade Juraj Slafkovsky på pass av Oliver Kapanen och Lane Hutson och ökade ledningen för Montreal. Alexandre Texier stod för målet när Montreal punkterade matchen med ett 6–2-mål med 50 sekunder kvar att spela framspelad av Sammy Blais och Joe Veleno. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Montreals Oliver Kapanen stod för ett mål och två assists och Alexandre Texier gjorde tre mål.

När lagen möttes senast vann Montreal med 3–2 efter förlängning .

På söndag 11 januari 01.00 spelar Montreal hemma mot Detroit och Florida borta mot Ottawa.

Montreal–Florida 6–2 (2–0, 1–1, 3–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (2.59) Noah Dobson (Mike Matheson, Oliver Kapanen), 2–0 (17.35) Oliver Kapanen (Juraj Slafkovsky).

Andra perioden: 2–1 (25.33) Sam Bennett, 3–1 (33.41) Alexandre Texier (Alexandre Carrier, Nick Suzuki).

Tredje perioden: 4–1 (47.26) Alexandre Texier (Mike Matheson), 4–2 (51.23) Sam Bennett (Evan Rodrigues), 5–2 (57.59) Juraj Slafkovsky (Oliver Kapanen, Lane Hutson), 6–2 (59.10) Alexandre Texier (Sammy Blais, Joe Veleno).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Florida: 1-1-3

Nästa match:

Montreal: Detroit Red Wings, hemma, 11 januari 01.00

Florida: Ottawa Senators, borta, 11 januari 01.00