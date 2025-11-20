Ny seger för Mariestad mot drömmotståndet

Mariestad-seger med 8–0 mot Dalen

Mariestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adrian Johnson avgjorde för Mariestad

Mariestad fortsätter att vinna mot Dalen i U18 division 1 syd B herr. På torsdagen segrade Mariestad på nytt – den här gången med hela 8–0 (1–0, 3–0, 4–0) hemma i Mariehus Arena. Det var Mariestads sjätte raka seger mot Dalen.

– Vi gör en bra första period för att sedan se hängiga ut i andra och den är så där. I tredje kommer vi ut som ett nytt lag och gör det riktigt bra, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund.

Segern var Mariestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Tranås J18 nästa för Mariestad

Efter nio minuters spel gjorde Mariestad 1–0.

Även i andra perioden var Mariestad starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Oscar Odhagen, Lucas Göthe och William Nyrén.

Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Alfred Ahlgren, Amandus Alt Almqvist, Viggo Eklund och Liam Lövgren Lennartsson.

Alfred Ahlgren och Adrian Johnson gjorde ett mål och två assist var för Mariestad.

Med fyra omgångar kvar är Mariestad på andra plats i tabellen medan Dalen är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestads BoIS HC med 8–3.

I nästa match, söndag 23 november möter Mariestad Tranås J18 borta i Tranås Åkeri Arena 14.10 medan Dalen spelar hemma mot Boro/Vetlanda J18 13.30.

Mariestad–Dalen 8–0 (1–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (9.19) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 2–0 (20.13) Oscar Odhagen (Lukas Ottosson, Gustav Persson), 3–0 (28.41) Lucas Göthe (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson), 4–0 (38.59) William Nyrén (Lukas Ottosson).

Tredje perioden: 5–0 (44.25) Amandus Alt Almqvist, 6–0 (50.28) Liam Lövgren Lennartsson, 7–0 (51.10) Alfred Ahlgren (Lucas Göthe, Adrian Johnson), 8–0 (58.57) Viggo Eklund (Gustav Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-1-0

Dalen: 0-1-4

Nästa match:

Mariestad: Tranås AIF IF, borta, 23 november

Dalen: Boro/Vetlanda HC, hemma, 23 november