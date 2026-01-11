Ny seger för Kungälv mot Mölndal

Seger för Kungälv med 4–3 efter förlängning

Lucas Angervall matchvinnare för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Mölndal har varit lite av ett favoritmotstånd för Kungälv. På söndagen tog Kungälv ännu en seger borta mot Mölndal. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning. Det var Kungälvs sjätte raka seger mot just Mölndal.

Lucas Angervall blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål efter bara 33 sekunder i förlängningen.

Det var andra raka för Kungälv, efter 10–1-segern mot Hisingen i premiären.

Lidköping nästa för Kungälv

Kungälv startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ivar Lindegren och Vilmer Olofsson innan Mölndal svarade och gjorde 2–1 genom Olof Edling.

Efter nio sekunder i andra perioden slog Erik Fogelin till på pass av Vilmer Olofsson och gjorde 1–3. Mölndals Olof Edling gjorde 2–3 efter 15.26 framspelad av Hampus Pedersen.

12.43 in i tredje perioden fick Olof Edling utdelning återigen framspelad av Emanuel Rosello och John Lindberg Segerholm och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Kungälv 33 sekunder in i förlängningen blev Lucas Angervall med det avgörande förlängningsmålet.

Kungälvs Erik Fogelin stod för tre poäng, varav ett mål. Olof Edling gjorde tre mål för Mölndal.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Oasen.

Söndag 18 januari spelar Mölndal hemma mot Hisingen 17.25 och Kungälv mot Lidköping hemma 14.00 i Oasen.

Mölndal–Kungälv 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (9.38) Ivar Lindegren (Lucas Angervall), 0–2 (15.37) Vilmer Olofsson (Erik Fogelin, Melvin Holgers), 1–2 (18.31) Olof Edling (Hampus Pedersen).

Andra perioden: 1–3 (20.09) Erik Fogelin (Vilmer Olofsson), 2–3 (35.26) Olof Edling (Hampus Pedersen).

Tredje perioden: 3–3 (52.43) Olof Edling (Emanuel Rosello, John Lindberg Segerholm).

Förlängning: 3–4 (60.33) Lucas Angervall (Erik Fogelin, Melvin Holgers).

Nästa match:

Mölndal: Hisingens IK, hemma, 18 januari 17.25

Kungälv: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 18 januari 14.00